हत्तीचं पिल्लू दिवसाला किती दूध पितं? आकडा ऐकून व्हाल थक्क!

Yashwant Kshirsagar

हत्ती

तुम्ही कदाचित तुमच्या घराच्या आसपास किंवा इतर ठिकाणी भरणाऱ्या जत्रांमध्ये हत्ती पाहिले असतील.

Elephant Milk Intake

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esakal

अनेक प्रश्न

हत्तीला पाहिल्यावर त्याच्या आकारमानाबद्दल आणि वजनाबद्दल मनात अनेक प्रश्न निर्माण होतात.

Elephant Milk Intake

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esakal

रंजक गोष्ट

आज आम्ही तुम्हाला हत्तीबद्दल अशी एक गोष्ट सांगणार आहोत, जी ऐकून तुम्ही थक्क व्हाल.

Elephant Milk Intake

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esakal

गर्भधारणा काळ

हत्तीचा गर्भधारणा काळ १८ ते २२ महिन्यांचा असतो जो सर्व सस्तन प्राण्यांमध्ये सर्वाधिक आहे.

Elephant Milk Intake

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हत्तीचे पिल्लू

जन्माच्या वेळी, हत्तीच्या पिल्लाच्या मेंदूचे वजन प्रौढ हत्तीच्या मेंदूच्या वजनाच्या सुमारे ३५ टक्के असते.

Elephant Milk Intake

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esakal

नवजात हत्तीचे वजन

मिळालेल्या माहितीनुसार, नवजात हत्तीचे वजन सरासरी १०० किलो असते आणि त्याची उंची सुमारे एक मीटर असते.

Elephant Milk Intake

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esakal

दूध पिण्याची क्षमता

आईचे दूध पिण्याच्या काळात, हत्तीचे पिल्लू दररोज सुमारे ११.४ लिटर दूध सेवन करते.

Elephant Milk Intake

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esakal

आयुष्य

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, नैसर्गिक अधिवासात आशियाई हत्ती साधारणपणे ४२ वर्षांपर्यंत जगतात.

Elephant Milk Intake

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esakal

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