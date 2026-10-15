हत्तीचं पिल्लू दिवसाला किती दूध पितं? आकडा ऐकून व्हाल थक्क!

Yashwant Kshirsagar
तुम्ही कदाचित तुमच्या घराच्या आसपास किंवा इतर ठिकाणी भरणाऱ्या जत्रांमध्ये हत्ती पाहिले असतील.
Elephant Milk Intake
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हत्तीला पाहिल्यावर त्याच्या आकारमानाबद्दल आणि वजनाबद्दल मनात अनेक प्रश्न निर्माण होतात.
Elephant Milk Intake
esakal
आज आम्ही तुम्हाला हत्तीबद्दल अशी एक गोष्ट सांगणार आहोत, जी ऐकून तुम्ही थक्क व्हाल.
Elephant Milk Intake
esakal
हत्तीचा गर्भधारणा काळ १८ ते २२ महिन्यांचा असतो जो सर्व सस्तन प्राण्यांमध्ये सर्वाधिक आहे.
Elephant Milk Intake
esakal
जन्माच्या वेळी, हत्तीच्या पिल्लाच्या मेंदूचे वजन प्रौढ हत्तीच्या मेंदूच्या वजनाच्या सुमारे ३५ टक्के असते.
Elephant Milk Intake
esakal
मिळालेल्या माहितीनुसार, नवजात हत्तीचे वजन सरासरी १०० किलो असते आणि त्याची उंची सुमारे एक मीटर असते.
Elephant Milk Intake
esakal
आईचे दूध पिण्याच्या काळात, हत्तीचे पिल्लू दररोज सुमारे ११.४ लिटर दूध सेवन करते.
Elephant Milk Intake
esakal
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, नैसर्गिक अधिवासात आशियाई हत्ती साधारणपणे ४२ वर्षांपर्यंत जगतात.
Elephant Milk Intake
esakal
Rani Talash Kunwari history
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