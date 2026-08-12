पाठीत कळ येतेय? या गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा!

Aarti Badade
पाठीत अचानक चमक भरल्यास घाबरू नका; पाठीला विश्रांती द्या, सरळ झोपा आणि दुखऱ्या भागावर १०-१५ मिनिटे गरम शेक किंवा बर्फाचा शेक द्या.
back pain
Sakal
तिळाचे किंवा महानारायण तेल कोमट करून पाठीवर अतिशय हलक्या हाताने मसाज करा; जोराने दाब देणे टाळा.
back pain
sakal
वेदना असताना वाकणे, वजन उचलणे किंवा अचानक हालचाली करणारे व्यायाम करू नका; पाठीवर ताण येणार नाही याची काळजी घ्या.
back pain
Sakal
जायफळ तिळाच्या तेलात उगाळून कोमट लेप लावण्यासारखे पारंपरिक उपाय काहींना आराम देऊ शकतात; मात्र त्वचेवर जळजळ झाल्यास लगेच थांबवा.
back pain
Sakal
आल्याचा रस आणि मध घेण्याचा सल्ला काही घरगुती उपचारांमध्ये दिला जातो; मात्र पाठदुखीवरील उपचार म्हणून यावर अवलंबून राहू नका.
back pain
Sakal
पाठदुखी तीव्र असेल, वारंवार होत असेल किंवा पायात मुंग्या, अशक्तपणा, ताप अथवा लघवीवर नियंत्रणाचा त्रास जाणवत असेल तर दुर्लक्ष करू नका
back pain
Sakal
जास्त त्रास होत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.
back pain
Sakal
Spicy Mutton Kharda at Home
Sakal