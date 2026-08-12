पाठीत कळ येतेय? या गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा!

Aarti Badade

पाठीत चमक भरली

पाठीत अचानक चमक भरल्यास घाबरू नका; पाठीला विश्रांती द्या, सरळ झोपा आणि दुखऱ्या भागावर १०-१५ मिनिटे गरम शेक किंवा बर्फाचा शेक द्या.

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हलका मसाज करा

तिळाचे किंवा महानारायण तेल कोमट करून पाठीवर अतिशय हलक्या हाताने मसाज करा; जोराने दाब देणे टाळा.

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व्यायाम टाळा

वेदना असताना वाकणे, वजन उचलणे किंवा अचानक हालचाली करणारे व्यायाम करू नका; पाठीवर ताण येणार नाही याची काळजी घ्या.

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Sakal

घरगुती उपाय

जायफळ तिळाच्या तेलात उगाळून कोमट लेप लावण्यासारखे पारंपरिक उपाय काहींना आराम देऊ शकतात; मात्र त्वचेवर जळजळ झाल्यास लगेच थांबवा.

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Sakal

आले-मध?

आल्याचा रस आणि मध घेण्याचा सल्ला काही घरगुती उपचारांमध्ये दिला जातो; मात्र पाठदुखीवरील उपचार म्हणून यावर अवलंबून राहू नका.

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समस्या

पाठदुखी तीव्र असेल, वारंवार होत असेल किंवा पायात मुंग्या, अशक्तपणा, ताप अथवा लघवीवर नियंत्रणाचा त्रास जाणवत असेल तर दुर्लक्ष करू नका

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Sakal

कधी डॉक्टरांकडे जावे?

जास्त त्रास होत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.

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