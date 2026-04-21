उठल्या उठल्या करता 'या' चुका? हृदयासाठी ठरू शकतात घातक

Aarti Badade
दिवसाची सुरुवात कशी होते, याचा थेट परिणाम तुमच्या हृदयाच्या आरोग्यावर होतो. सकाळी केलेल्या काही चुकीच्या सवयी हृदयावर दबाव वाढवू शकतात.
Bad morning habits for heart
Sakal
सकाळी उठल्याबरोबर लगेच मोबाईल पाहिल्याने शरीरात 'स्ट्रेस हार्मोन्स' वाढतात. यामुळे हृदयाची धडधड वाढून ब्लड प्रेशरचे संतुलन बिघडण्याची शक्यता असते.
सकाळी उठल्यावर लगेच रिकाम्या पोटी चहा किंवा कॉफी घेतल्याने ॲसिडिटी वाढते. ही सवय हृदयावर दबाव निर्माण करू शकते आणि दिवसभर अस्वस्थता (Restlessness) जाणवू शकते.
सकाळी व्यायाम न करणे किंवा कोणतीही हालचाल न करणे हृदयाला कमकुवत बनवते. हलका वॉक किंवा स्ट्रेचिंग केल्याने रक्ताभिसरण सुधारते, जे हृदयासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
सकाळच्या नाश्त्यात तेलकट (Oily) पदार्थांचे सेवन केल्याने शरीरातील कोलेस्ट्रॉल वाढते. ही सवय हृदयाच्या धमन्यांवर वाईट परिणाम करते आणि ब्लॉकजेसचा धोका वाढवते.
नेहमी घाईघाईत आवरल्याने मानसिक ताण वाढतो आणि हार्ट रेट वेगवान होतो. सततच्या अशा ताणामुळे हृदयाचे स्नायू कमकुवत होऊ शकतात.
दिवस उत्साहात घालवण्यासाठी सकाळी उठल्यावर कोमट पाणी प्या, थोडा वेळ शांत बसा आणि संतुलित नाश्ता करा. तसेच, रात्री वेळेत झोपल्याने हृदयाची कार्यक्षमता सुधारते.
