लघवीला उग्र वास येतोय? दुर्लक्ष करू नका, असू शकतो 'हा' आजार

Aarti Badade
उन्हाळ्याचा पारा ४० अंशांच्या वर गेल्यावर शरीरातील पाण्याचे प्रमाण कमी होते, ज्याचा थेट परिणाम लघवीच्या रंगावर आणि वासावर होतो.
Bad urine smell causes |Diabetes symptoms
Sakal
शरीरात पाण्याची कमतरता असल्यास लघवी 'कॉन्सन्ट्रेटेड' होते; अशा वेळी अमोनियाचे प्रमाण वाढल्यामुळे लघवीला उग्र वास येऊ लागतो.
उष्णतेमुळे मूत्रमार्गात संसर्ग होण्याचे प्रमाण वाढते; जर वासासोबत लघवी करताना जळजळ होत असेल, तर हे संसर्गाचे लक्षण असू शकते.
जर लघवीला फळांसारखा गोडसर किंवा अतिशय तीव्र वास येत असेल, तर ते रक्तातील साखरेचे प्रमाण वाढल्याचे संकेत असू शकतात.
चहा, कॉफी, मसालेदार पदार्थ किंवा कांदा-लसणाच्या अतिसेवनामुळे तसेच काही औषधांमुळेही लघवीच्या वासात बदल जाणवू शकतो.
नुसते पाणी पिण्याऐवजी आहारात ताक, नारळ पाणी आणि लिंबू पाणी यांचा समावेश करा; यामुळे शरीर नैसर्गिकरित्या थंड राहते.
संसर्ग टाळण्यासाठी गुप्तांगांच्या स्वच्छतेची काळजी घ्या आणि सुती कपडे वापरा; त्रास जास्त काळ राहिल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
