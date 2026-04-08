रोज घेतली जाणारी ‘ही’ गोळी ठरू शकते किडनीसाठी धोकादायक!

Aarti Badade
वाढत्या कोलेस्ट्रॉलवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी डॉक्टर अनेकदा स्वस्त आणि प्रभावी 'स्टॅटिन' (Statin) औषधे घेण्याचा सल्ला देतात.
स्टॅटिन औषधे यकृतामध्ये जाऊन कोलेस्ट्रॉल तयार करणाऱ्या प्रक्रियेला रोखतात, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होण्यास मदत होते.
काही संशोधनांनुसार, स्टॅटिन घेतल्याने किडनीच्या आजारांची प्रगती मंदावते आणि किडनीचे कार्य सुधारू शकते असे मानले जाते.
नुकत्याच झालेल्या एका मोठ्या संशोधनात ८ वर्षांहून अधिक काळ स्टॅटिन घेणाऱ्या ४०,००० रुग्णांच्या आरोग्याचा अभ्यास करण्यात आला.
संशोधनानुसार, दीर्घकाळ स्टॅटिन घेणाऱ्यांमध्ये 'एक्यूट किडनी इंजरी' (AKI) होण्याचा धोका ३० टक्क्यांनी जास्त असल्याचे आढळले आहे.
या औषधांच्या सततच्या वापरामुळे क्रॉनिक किडनी डिजीजचा धोका ३६% आणि नेफ्राइटिसचा धोका ३५% जास्त वाढू शकतो.
स्टॅटिनचे फायदे अनेक असले तरी, कोणताही गंभीर परिणाम टाळण्यासाठी ही औषधे केवळ तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखालीच घ्यावीत.
