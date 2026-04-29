125 वर्षांपूर्वी बद्रीनाथ मंदिर परिसर कसा होता? 10 दुर्मिळ छायाचित्रे पाहून म्हणाल जय बाबा बद्री

Saisimran Ghashi

बद्रीनाथ मंदिर

१२५ वर्षांपूर्वी (सुमारे १९०० च्या आसपास) बद्रीनाथ मंदिर परिसर हा शांत, नैसर्गिक आणि साध्या स्वरूपात होता.

|

esakal

मंदिराची इमारत


१८०३ च्या भूकंपानंतर जयपूर राजाने पुनर्बांधणी केलेली मंदिर इमारत पूर्णत्वास आली होती, जी गरवाली शैलीत दगड-लाकडाने बांधलेली होती

|

esakal

छोटे गाव


परिसरात फक्त २०-२५ झोपड्या होत्या, ज्यात मंदिर कर्मचारी राहत असत, मोठी वस्ती नव्हती.

|

esakal

प्रकृतीचे वर्चस्व


हिमालयातील उंच डोंगर, अलकनंदा नदी आणि बर्फाच्छादित शिखरे यांनी वेढलेला परिसर निसर्गरम्य आणि शांत दिसत असे.

|

esakal

यात्रेकरूंची संख्या


सामान्य काळात ७ ते १० हजार यात्रेकरू येत, तर १२ वर्षांतून एकदा होणाऱ्या मोठ्या उत्सवात ५० हजारांपर्यंत पोहोचत.

|

esakal

साधी वस्ती


आसपास साध्या झोपड्या आणि तात्पुरते निवासस्थान होते, आधुनिक इमारती किंवा हॉटेल्स नव्हती.

आध्यात्मिक शांतता


१८८०-१९०० च्या छायाचित्रांत दिसणारा परिसर एकांत, शांत आणि आध्यात्मिक ऊर्जेने भरलेला होता, ज्यात निसर्ग आणि भक्तीचे सामंजस्य दिसे.

प्रवासाची कठीणता


बद्रीनाथपर्यंत पोहोचणे पायी किंवा घोड्यावरून खडतर वाटेने होत असे, आधुनिक रस्ते नव्हते.

|

esakal

नयनरम्य छायाचित्रे

१८८०-१९३० च्या काळातील उपलब्ध दुर्मीळ काळ्या-पांढऱ्या फोटोंत मंदिर, नदी, डोंगर आणि साध्या झोपड्यांचे दृश्य दिसते

|

esakal

