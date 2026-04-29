125 वर्षांपूर्वी बद्रीनाथ मंदिर परिसर कसा होता? 10 दुर्मिळ छायाचित्रे पाहून म्हणाल जय बाबा बद्री

Saisimran Ghashi
१२५ वर्षांपूर्वी (सुमारे १९०० च्या आसपास) बद्रीनाथ मंदिर परिसर हा शांत, नैसर्गिक आणि साध्या स्वरूपात होता.
१८०३ च्या भूकंपानंतर जयपूर राजाने पुनर्बांधणी केलेली मंदिर इमारत पूर्णत्वास आली होती, जी गरवाली शैलीत दगड-लाकडाने बांधलेली होती
परिसरात फक्त २०-२५ झोपड्या होत्या, ज्यात मंदिर कर्मचारी राहत असत, मोठी वस्ती नव्हती.
हिमालयातील उंच डोंगर, अलकनंदा नदी आणि बर्फाच्छादित शिखरे यांनी वेढलेला परिसर निसर्गरम्य आणि शांत दिसत असे.
सामान्य काळात ७ ते १० हजार यात्रेकरू येत, तर १२ वर्षांतून एकदा होणाऱ्या मोठ्या उत्सवात ५० हजारांपर्यंत पोहोचत.
आसपास साध्या झोपड्या आणि तात्पुरते निवासस्थान होते, आधुनिक इमारती किंवा हॉटेल्स नव्हती.
१८८०-१९०० च्या छायाचित्रांत दिसणारा परिसर एकांत, शांत आणि आध्यात्मिक ऊर्जेने भरलेला होता, ज्यात निसर्ग आणि भक्तीचे सामंजस्य दिसे.
बद्रीनाथपर्यंत पोहोचणे पायी किंवा घोड्यावरून खडतर वाटेने होत असे, आधुनिक रस्ते नव्हते.
१८८०-१९३० च्या काळातील उपलब्ध दुर्मीळ काळ्या-पांढऱ्या फोटोंत मंदिर, नदी, डोंगर आणि साध्या झोपड्यांचे दृश्य दिसते
Why Hapus is Known as Alphonso Mango Worldwide
