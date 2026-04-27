हापूस आंब्याला 'हापूस' नाव कसं पडलं? सिक्रेट पोर्तुगीज कनेक्शन घ्या जाणून

Saisimran Ghashi

हापूस आंब्यांची मागणी

उन्हाळा सुरू होताच हापूस आंब्यांची मागणी वाढली आहे. रसाळ, गोड हापूस आंबे..

hapus name origin history

|

esakal

युनिक नाव कसे पडले

पण हापूसला हापूसच का म्हंटले जाते हे युनिक नाव कसे पडले याचा विचार कधी केलात का?

hapus mango name meaning

|

esakal

पोर्तुगीज कनेक्शन

हापूस हे नाव पोर्तुगीज अधिकारी 'अफोन्सो डी अल्बुकर्क' (Afonso de Albuquerque) याच्या नावावरून पडले आहे.

Evolution of alphonso Name

|

esakal

नावाचा अपभ्रंश

परदेशी उच्चार जमेनासे झाल्याने स्थानिक लोक 'अफोन्सो'ला 'आफूस' म्हणू लागले आणि पुढे त्याचे 'हापूस' झाले.

alphonso mango how become hapus

|

esakal

कलमीकरणाची सुरुवात

पोर्तुगीजांनी युरोपीय कलमीकरण पद्धत भारतात आणली, ज्यामुळे या खास जातीचा जन्म झाला.

hapus mango Afonso de Albuquerque link

|

esakal

कोकणाशी नाते

१५ व्या शतकात पोर्तुगीजांनी हे फळ भारतात आणले आणि कोकणातील हवामानात ते उत्तम प्रकारे रुजले.

Hapus Connection with Konkan

|

esakal

पहिली लागवड

गोव्यातील पोर्तुगीज बागांमध्ये या आंब्याची पहिली लागवड करण्यात आली आणि तिथून तो रत्नागिरीत पसरला.

Alphonso First Cultivation

|

esakal

जागतिक ओळख

आज हेच 'हापूस' नाव जगभरात 'अल्फोन्सो' (Alphonso) या नावाने अत्यंत लोकप्रिय आहे.

Hapus mango Global Recognition

|

esakal

