Bael Juice Benefits : बेलफळाचा रस पिण्याचे हे 5 फायदे जाणून घेतले, तर तुम्ही एकही दिवस त्याशिवाय राहू शकणार नाही!

बाळकृष्ण मधाळे
उन्हाळ्याच्या कडक उन्हात शरीराला थंड आणि निरोगी ठेवण्यासाठी बेलफळाचा रस हा एक उत्तम पर्याय आहे.
बेलफळ, ज्याला 'वुड ॲपल' असेही म्हणतात, हे पोषक आणि औषधी गुणधर्मांनी समृद्ध असलेले फळ आहे.
तुम्ही अनेक वेळा बेलफळाचा रस प्यायला असेल, पण तुम्हाला बेलफळाच्या पानांचा रस पिण्याचे फायदे माहित आहेत का? चला मग, जाणून घेऊया...
बेलफळाचा रस एक नैसर्गिक शीतलक आहे, जो उन्हाळ्यात शरीराला हायड्रेटेड आणि ताजेतवाने ठेवतो. हे उष्माघात आणि सनबर्नपासून आराम देण्यास मदत करते.
बेलफळाच्या रसात फायबर भरपूर प्रमाणात असते, ज्यामुळे पचनक्रिया सुधारते. यामुळे बद्धकोष्ठता, आम्लपित्त आणि गॅस यांसारख्या समस्यांपासून आराम मिळतो. पोट हलके आणि निरोगी ठेवण्यासाठी उन्हाळ्यात याचे सेवन करावे.
बेलफळामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि इतर अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतात. यामुळे शरीराला संसर्ग आणि आजारांपासून संरक्षण मिळण्यास मदत होते.
बेलफळाचा रस थकवा आणि अशक्तपणा दूर करतो. त्यात नैसर्गिक साखर असते, जी शरीराला ऊर्जा देते. उन्हाळ्यात याचे सेवन केल्याने तुम्हाला दिवसभर ताजेतवाने वाटण्यास मदत होऊ शकते.
बेलफळाचा रस शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकतो, ज्यामुळे त्वचा स्वच्छ आणि तेजस्वी होते. त्यातील अँटीऑक्सिडंट गुणधर्म वृद्धत्वाची चिन्हे कमी करण्यास मदत करतात.
