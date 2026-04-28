Tadgola Fruit Benefits : कर्करोग आणि हृदयविकारापासूनही करणार रक्षण! उन्हाळ्यातील 'हे' खास फळ आहे गुणधर्मांची खाण; आजच आहारात करा समावेश

बाळकृष्ण मधाळे
आरोग्य चांगलं ठेवण्यासाठी आहारात हंगामी फळांचा समावेश करण्याचा सल्ला दिला जातो. कारण, ही फळं शरीराला आवश्यक पोषक घटक देण्यास मदत करतात.
What is Tadgola or Ice Apple?
काही फळं तर वर्षातून केवळ ठराविक दिवसांसाठीच बाजारात उपलब्ध होतात. अशाच खास आणि चविष्ट फळांपैकी एक म्हणजे ताडगोळं.
What is Tadgola or Ice Apple?
ताडाच्या झाडावर येणारं हे फळ उन्हाळ्यात विशेष लोकप्रिय ठरतं. पाण्याचं प्रमाण अधिक असल्याने ताडगोळं खाल्ल्यानंतर शरीराला थंडावा मिळतो.
What is Tadgola or Ice Apple?
त्यामुळे उकाड्याच्या दिवसांत अनेकजण आवर्जून हे फळ खाताना दिसतात. देशातील विविध भागांत या फळाला वेगवेगळ्या नावांनी ओळखलं जातं. काही ठिकाणी त्याला ‘तारकून’ असंही म्हटलं जातं.
What is Tadgola or Ice Apple?
ताडगोळ्याचं बाहेरील कवच कठीण असलं तरी आतून ते अतिशय मऊ आणि नाजूक असतं. वरची साल काढल्यानंतर हे फळ हातातून सहज निसटतं. त्यामुळे त्याची मजा घेण्यासाठी थोडी काळजी घ्यावी लागते.
What is Tadgola or Ice Apple?
गोड आणि रसाळ चवीमुळे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच हे फळ आवडतं. मात्र, बाजारात ताडगोळे घेताना योग्य निवड करणं महत्त्वाचं असतं.
What is Tadgola or Ice Apple?
सर्वच ताडगोळे गोड आणि मऊ असतात असं नाही. काही फळं कडक किंवा बेचवही निघू शकतात. त्यामुळे खरेदी करताना ते नीट तपासून घेणं गरजेचं आहे.
What is Tadgola or Ice Apple?
आरोग्याच्या दृष्टीनेही ताडगोळं अत्यंत फायदेशीर मानलं जातं. पचनक्रिया सुधारण्यासाठी आणि पोट साफ होण्यासाठी हे फळ उपयुक्त ठरतं. यामध्ये विविध जीवनसत्त्वे आणि पोषक घटक आढळतात.
What is Tadgola or Ice Apple?
तसेच शरीराला ऊर्जा देण्याबरोबरच हृदयविकार आणि कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांपासून संरक्षण मिळण्यासही मदत होऊ शकते.
What is Tadgola or Ice Apple?
