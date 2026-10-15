बहादूरगड किल्ला नेमका कुठे आहे?

Aarti Badade
महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदे तालुक्यात पेडगाव येथे भीमा नदीच्या उत्तर तीरावर बहादूरगड हा ऐतिहासिक भुईकोट किल्ला आहे.
Bahadurgad Fort
Sakal
बहादूरगडाला पेडगावचा भुईकोट किल्ला असेही म्हटले जाते, तर या किल्ल्याचा उल्लेख धर्मवीरगड या नावानेही केला जातो.
Bahadurgad Fort
Sakal
ऐतिहासिक कथनांनुसार, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्याने बहादूरखानाच्या छावणीवर गनिमी काव्याने हल्ला करून मुघल सैन्याला चकवले होते.
Bahadurgad Fort
Sakal
बहादूरखानाला शिवरायांच्या सैन्याने २५ कोस पळवले, अशी कथा या किल्ल्याच्या इतिहासाशी जोडली जाते; मात्र या घटनेचे तपशील विश्वसनीय ऐतिहासिक साधनांतून पडताळणे आवश्यक आहे.
Bahadurgad Fort
Sakal
बहादूरगड परिसरात यादवकालीन स्थापत्यशैलीची झलक दाखवणारी बाळेश्वर आणि लक्ष्मीनारायण ही प्राचीन मंदिरे आहेत, त्यामुळे या परिसराला ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व आहे.
Bahadurgad Fort
Sakal
बहादूरगडाचा संबंध छत्रपती संभाजी महाराजांच्या इतिहासाशी जोडला जातो; मात्र औरंगजेबाने त्यांना याच किल्ल्यावर आणले होते, या दाव्याची ऐतिहासिक नोंदींमधून खात्री करणे आवश्यक आहे.
Bahadurgad Fort
Sakal
भीमा नदीच्या तीरावर वसलेला बहादूरगड हा मराठा-मुघल संघर्षाच्या आठवणी आणि प्राचीन मंदिरांमुळे महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक वारशातील महत्त्वाचे ठिकाण आहे.
Bahadurgad Fort
Sakal
Chaturshringi Temple Pune
Sakal