बहादूरगड किल्ला नेमका कुठे आहे?

Aarti Badade

बहादूरगड किल्ला

महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदे तालुक्यात पेडगाव येथे भीमा नदीच्या उत्तर तीरावर बहादूरगड हा ऐतिहासिक भुईकोट किल्ला आहे.

Bahadurgad Fort

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Sakal

बहादूरगडाला दुसरे नाव काय?

बहादूरगडाला पेडगावचा भुईकोट किल्ला असेही म्हटले जाते, तर या किल्ल्याचा उल्लेख धर्मवीरगड या नावानेही केला जातो.

Bahadurgad Fort

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Sakal

शिवरायांनी बहादूरखानाला कसे चकवले?

ऐतिहासिक कथनांनुसार, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सैन्याने बहादूरखानाच्या छावणीवर गनिमी काव्याने हल्ला करून मुघल सैन्याला चकवले होते.

Bahadurgad Fort

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Sakal

२५ कोस पळवण्याची ऐतिहासिक कथा

बहादूरखानाला शिवरायांच्या सैन्याने २५ कोस पळवले, अशी कथा या किल्ल्याच्या इतिहासाशी जोडली जाते; मात्र या घटनेचे तपशील विश्वसनीय ऐतिहासिक साधनांतून पडताळणे आवश्यक आहे.

Bahadurgad Fort

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Sakal

किल्ल्यात आहेत प्राचीन मंदिरे

बहादूरगड परिसरात यादवकालीन स्थापत्यशैलीची झलक दाखवणारी बाळेश्वर आणि लक्ष्मीनारायण ही प्राचीन मंदिरे आहेत, त्यामुळे या परिसराला ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व आहे.

Bahadurgad Fort

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Sakal

संभाजी महाराजांच्या इतिहासाशी संबंध

बहादूरगडाचा संबंध छत्रपती संभाजी महाराजांच्या इतिहासाशी जोडला जातो; मात्र औरंगजेबाने त्यांना याच किल्ल्यावर आणले होते, या दाव्याची ऐतिहासिक नोंदींमधून खात्री करणे आवश्यक आहे.

Bahadurgad Fort

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Sakal

इतिहासाचा साक्षीदार बहादूरगड

भीमा नदीच्या तीरावर वसलेला बहादूरगड हा मराठा-मुघल संघर्षाच्या आठवणी आणि प्राचीन मंदिरांमुळे महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक वारशातील महत्त्वाचे ठिकाण आहे.

Bahadurgad Fort

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Sakal

पुण्यातील चतु:श्रृंगी देवीचे मंदिर किती वर्ष जुने आहे?

Chaturshringi Temple Pune

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Sakal

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