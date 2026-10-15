पुण्यातील चतु:श्रृंगी देवीचे मंदिर किती वर्ष जुने आहे?

Aarti Badade

पुण्यातील प्रसिद्ध चतु:श्रृंगी मंदिर

पुण्यातील सेनापती बापट रस्त्यावर असलेले चतु:श्रृंगी देवीचे मंदिर हे श्रद्धा, इतिहास आणि परंपरेचा अनोखा संगम मानले जाते.

Chaturshringi Temple Pune

|

Sakal

मंदिराला किती वर्षे झाली?

चतु:श्रृंगी देवीच्या मंदिराचा इतिहास पेशवेकाळाशी जोडला जातो आणि उपलब्ध माहितीनुसार हे मंदिर सुमारे २४० वर्षे जुने असल्याचे सांगितले जाते.

Chaturshringi Temple Pune

|

Sakal

मंदिराची स्थापना कशी झाली?

पेशव्यांचे सावकार आणि टांकसाळीचे मालक दुर्लभशेट पितांबरदास महाजन हे वणीच्या सप्तशृंगी देवीचे निस्सीम भक्त होते.

Chaturshringi Temple Pune

|

Sakal

देवीने स्वप्नात दिला दृष्टांत

वृद्धापकाळामुळे वणीला जाणे शक्य होत नसल्याने महाजन दुःखी होते, तेव्हा देवीने त्यांना स्वप्नात दृष्टांत देऊन पुण्यातील टेकडीवर उत्खनन करण्यास सांगितल्याची आख्यायिका आहे.

Chaturshringi Temple Pune

|

Sakal

टेकडीवर सापडली देवीची मूर्ती

देवीच्या दृष्टांतानुसार उत्खनन केल्यानंतर महाजनांना देवीची मूर्ती सापडली आणि त्यांनी त्या ठिकाणी चतु:श्रृंगी देवीचे मंदिर उभारल्याचे सांगितले जाते.

Chaturshringi Temple Pune

|

Sakal

चतु:श्रृंगी नावाचा अर्थ काय?

‘चतुर’ म्हणजे चार आणि ‘श्रृंगी’ म्हणजे शिखरे असा या नावाचा अर्थ सांगितला जातो, त्यामुळे चार शिखरांशी या मंदिराच्या नावाचा संबंध जोडला जातो.

Chaturshringi Temple Pune

|

Sakal

मंदिराचे वैशिष्ट्य काय?

टेकडीवर वसलेल्या या मंदिरात देवीच्या दर्शनासाठी अनेक पायऱ्या चढाव्या लागतात आणि मंदिर परिसरात गणपतीचे मंदिरही आहे.

Chaturshringi Temple Pune

|

Sakal

चाफेकर बंधूंच्या इतिहासाशी संबंध

मंदिर परिसरातील पार्वतीनंदन गणपती मंदिरात चाफेकर बंधूंनी ब्रिटिश अधिकारी रँडच्या वधाचा कट रचल्याचा उल्लेख काही ऐतिहासिक लेखांमध्ये आढळतो.

Chaturshringi Temple Pune

|

Sakal

पुणेकरांचे श्रद्धास्थान

नवरात्रोत्सवात चतु:श्रृंगी देवीच्या दर्शनासाठी मोठ्या संख्येने भाविक येतात आणि या काळात मंदिर परिसरात भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळते.

Chaturshringi Temple Pune

|

Sakal

इतिहास आणि श्रद्धेचा वारसा

चतु:श्रृंगी देवीचे मंदिर हे पुण्याच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक वारशाचा महत्त्वाचा भाग असून त्यामागील आख्यायिका आणि ऐतिहासिक संदर्भ आजही अनेकांना आकर्षित करतात.

Chaturshringi Temple Pune

|

Sakal

शिवराय अजिंक्यतारा किल्ल्यावर 2 महिने का थांबले होते?

Ajinkyatara Fort History age

|

Sakal

येथे क्लिक करा