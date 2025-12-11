थंडी वाढलीय… दुपारी-रात्री जेवणात शरीराला उष्णता देणारा हा पदार्थ जरूर खा!

Aarti Badade
बाजरीची भाकरी (Bajra Bhakri) हा हिवाळ्यातील (Winter) उत्तम आणि पौष्टिक (Nutritious) आहार आहे, जो थंडीत शरीराला उबदार (Warmth) ठेवतो.
बाजरी (Bajra) नैसर्गिकरित्या गरम (Naturally Warm) असल्यामुळे ती शरीराला आतून उबदार ठेवते आणि थंडीपासून (Cold) बचाव करते.
यात हळूहळू पचणारे कार्बोहायड्रेट्स (Slow-digesting Carbohydrates) असल्याने तुम्हाला दिवसभर स्थिर (Stable) ऊर्जा (Energy) मिळते.
फायबरने (Fiber) समृद्ध असल्यामुळे बाजरी पचन (Digestion) सुधारते, बद्धकोष्ठता (Constipation) दूर करते आणि आतड्यांचे (Gut) आरोग्य चांगले राहते.
बाजरी रक्तातील साखरेची पातळी (Blood Sugar Level) नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते, ज्यामुळे मधुमेहाचा (Diabetes) धोका कमी होतो.
उच्च फायबरमुळे पोट भरल्यासारखे वाटते आणि भूक कमी लागते, ज्यामुळे वजन नियंत्रण (Weight Management) आणि हृदयाचे आरोग्य (Heart Health) सुधारते.
गव्हापेक्षा बाजरी हा एक उत्तम आणि आरोग्यदायी ग्लूटेन-फ्री (Gluten-Free) पर्याय आहे, जो लोह (Iron) आणि प्रथिने (Protein) देतो.
