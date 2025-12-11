थंडी वाढलीय… दुपारी-रात्री जेवणात शरीराला उष्णता देणारा हा पदार्थ जरूर खा!

Aarti Badade

हिवाळ्यातील आहार

बाजरीची भाकरी (Bajra Bhakri) हा हिवाळ्यातील (Winter) उत्तम आणि पौष्टिक (Nutritious) आहार आहे, जो थंडीत शरीराला उबदार (Warmth) ठेवतो.

शरीराला उष्णता

बाजरी (Bajra) नैसर्गिकरित्या गरम (Naturally Warm) असल्यामुळे ती शरीराला आतून उबदार ठेवते आणि थंडीपासून (Cold) बचाव करते.

स्थिर ऊर्जा स्रोत

यात हळूहळू पचणारे कार्बोहायड्रेट्स (Slow-digesting Carbohydrates) असल्याने तुम्हाला दिवसभर स्थिर (Stable) ऊर्जा (Energy) मिळते.

पचनसंस्था सुलभ

फायबरने (Fiber) समृद्ध असल्यामुळे बाजरी पचन (Digestion) सुधारते, बद्धकोष्ठता (Constipation) दूर करते आणि आतड्यांचे (Gut) आरोग्य चांगले राहते.

रक्तातील साखर नियंत्रण

बाजरी रक्तातील साखरेची पातळी (Blood Sugar Level) नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते, ज्यामुळे मधुमेहाचा (Diabetes) धोका कमी होतो.

वजन आणि हृदय आरोग्य

उच्च फायबरमुळे पोट भरल्यासारखे वाटते आणि भूक कमी लागते, ज्यामुळे वजन नियंत्रण (Weight Management) आणि हृदयाचे आरोग्य (Heart Health) सुधारते.

ग्लूटेन-फ्री पर्याय

गव्हापेक्षा बाजरी हा एक उत्तम आणि आरोग्यदायी ग्लूटेन-फ्री (Gluten-Free) पर्याय आहे, जो लोह (Iron) आणि प्रथिने (Protein) देतो.

