लाल माठ कोणी खाऊ नये?

Aarti Badade

लाल माठ

लाल माठ (Red Amaranth) ही एक अत्यंत पौष्टिक (Highly Nutritious) पालेभाजी आहे. ही भाजी लोह (Iron), व्हिटॅमिन आणि खनिजांनी (Minerals) परिपूर्ण असते.

ॲनिमियावर उत्तम उपाय

ज्या लोकांना ॲनिमिया (Anaemia) म्हणजेच अशक्तपणा आहे, त्यांच्यासाठी लाल माठ वरदान आहे. यात लोह (Iron) भरपूर असल्याने ते रक्तवाढीसाठी (Blood Production) मदत करते.

हृदय आणि वजन नियंत्रण

लाल माठ कोलेस्ट्रॉलची (Cholesterol) पातळी कमी करण्यास मदत करते, ज्यामुळे हृदयाचे आरोग्य (Heart Health) सुधारते. तसेच, हे वजन कमी (Weight Loss) करण्यासही उपयुक्त ठरते.

किडनी स्टोनची समस्या

ज्यांना किडनी स्टोनचा (Kidney Stone) त्रास आहे, त्यांनी लाल माठ खाताना विशेष काळजी घ्यावी. कारण यात ऑक्सॅलिक ऍसिड (Oxalic Acid) असू शकते.

डॉक्टरांचा सल्ला महत्त्वाचा

किडनी स्टोन असलेल्या लोकांनी लाल माठाचे सेवन डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच करावे, जेणेकरून आरोग्यावर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही.

थंड प्रकृतीचे लोक

ज्या लोकांची प्रकृती थंड (कफ प्रकृती) आहे, त्यांनीही जास्त प्रमाणात लाल माठ खाणे टाळावे, कारण यामुळे कफ (Cough/Phlegm) वाढू शकतो.

प्रमाणात सेवन

पचनसंस्थेचे (Digestive System) विकार (Disorders) असलेल्या लोकांनी लाल माठ कमी प्रमाणात आणि योग्य पद्धतीने शिजवून खावे. प्रमाणात खाणे सर्वांसाठी महत्त्वाचे आहे.

