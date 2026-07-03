Bajra Roti Benefits : सलग 30 दिवस रोज बाजरीची भाकरी खाल्ली तर शरीरात काय घडेल? रिझल्ट पाहून थक्क व्हाल!

बाळकृष्ण मधाळे

बाजरी आरोग्यासाठी अत्यंत लाभदायक

भारतीय आहारात बाजरीला विशेष स्थान आहे. पौष्टिक घटकांनी समृद्ध असलेली बाजरी आरोग्यासाठी अत्यंत लाभदायक मानली जाते.

Bajra Roti Benefits

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३० दिवस बाजरी खाल्ल्यास काय होते?

जर तुम्ही सलग ३० दिवस नियमितपणे बाजरीची भाकरी खाल्ली, तर शरीरात काही सकारात्मक बदल दिसून येऊ शकतात.

Bajra Roti Benefits

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बाजरी का खावी?

बाजरीमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर, प्रथिने, लोह, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस तसेच अँटिऑक्सिडंट्स आढळतात. हे पोषक घटक शरीराची रोगप्रतिकारक क्षमता वाढवण्यास, पचन सुधारण्यास आणि एकूण आरोग्य चांगले ठेवण्यास मदत करतात.

Bajra Roti Benefits

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पचनसंस्था राहते निरोगी

बद्धकोष्ठता, अपचन किंवा पोट साफ न होण्याच्या तक्रारी असलेल्या व्यक्तींना बाजरी फायदेशीर ठरू शकते. तिच्यातील फायबर आतड्यांचे कार्य सुरळीत ठेवण्यास मदत करते आणि पचनसंस्था निरोगी ठेवते.

Bajra Roti Benefits

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मधुमेहींसाठी चांगला पर्याय

बाजरीचा ग्लायसेमिक इंडेक्स तुलनेने कमी असल्यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढत नाही. त्यामुळे मधुमेह असलेल्या व्यक्तींना डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने बाजरीचा आहारात समावेश करण्याची शिफारस केली जाते.

Bajra Roti Benefits

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वजन नियंत्रणासाठी उपयुक्त

बाजरीमध्ये फायबरचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे पोट दीर्घकाळ भरल्यासारखे वाटते. त्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही आणि अतिरिक्त खाण्यावर नियंत्रण राहते. नियमित व्यायाम आणि संतुलित आहारासोबत बाजरीचा समावेश केल्यास वजन कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

Bajra Roti Benefits

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हाडे आणि सांधे मजबूत होतात

कॅल्शियम आणि फॉस्फरससारखे खनिज घटक बाजरीमध्ये चांगल्या प्रमाणात असतात. नियमित आणि मर्यादित प्रमाणात सेवन केल्यास हाडे मजबूत राहण्यास तसेच सांध्यांच्या आरोग्यास मदत मिळू शकते.

Bajra Roti Benefits

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esakal

रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यास मदत

बाजरीमध्ये असलेले मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम रक्तदाब संतुलित ठेवण्यास मदत करतात. त्यामुळे हृदयाचे आरोग्य चांगले राहण्यास आणि हृदयविकाराचा धोका कमी करण्यास हातभार लागू शकतो.

Bajra Roti Benefits

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esakal

रोज खाण्याचे काही तोटेही जाणून घ्या

बाजरीचे अतिसेवन सर्वांसाठी योग्य असेलच असे नाही. काही व्यक्तींना तिच्या सेवनामुळे पोटात जळजळ, जास्त घाम येणे किंवा अस्वस्थता जाणवू शकते. त्यामुळे कोणत्याही अन्नपदार्थाप्रमाणे बाजरीचेही प्रमाणात सेवन करणे आवश्यक आहे.

Bajra Roti Benefits

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esakal

कोणत्या व्यक्तींनी काळजी घ्यावी?

थायरॉईडचा त्रास असलेल्या व्यक्तींनी बाजरीचे अतिसेवन टाळावे आणि डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. तसेच बाजरीसोबत पुरेसे पाणी न पिल्यास काहींना गॅस, पोट फुगणे किंवा पचनासंबंधी त्रास होऊ शकतो.

Bajra Roti Benefits

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esakal

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How Many Calories are in Four Chapatis

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