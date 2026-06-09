Chapati Calories : दिवसाला 4 चपात्या खाल्ल्याने शरीराला किती कॅलरीज मिळतात? वजन कमी करणाऱ्यांनी 'हा' हिशोब नक्की पाहा!

बाळकृष्ण मधाळे
चपाती हा भारतीयांच्या दैनंदिन आहाराचा अविभाज्य भाग मानला जातो. बहुतांश घरांमध्ये जेवणाच्या ताटात चपाती किंवा भाकरी हमखास असते.
How Many Calories are in Four Chapatis
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आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत आरोग्याची काळजी घेणे तितकेच महत्त्वाचे ठरले आहे.
How Many Calories are in Four Chapatis
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विशेषतः वजन कमी करायचे असो किंवा वाढवायचे, कॅलरींचे योग्य प्रमाण जाणून घेणे आवश्यक असते.
How Many Calories are in Four Chapatis
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अनेकांच्या मनात एक प्रश्न असतो की, एका चपातीत नेमक्या किती कॅलरीज असतात?
How Many Calories are in Four Chapatis
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साधारणपणे ६ इंच व्यासाच्या मध्यम आकाराच्या गव्हाच्या एका चपातीत सुमारे ७० ते ८० कॅलरीज आढळतात.
How Many Calories are in Four Chapatis
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त्यानुसार चार चपात्यांमधून अंदाजे २८० ते ३२० कॅलरीज, म्हणजेच सरासरी ३०० कॅलरीज शरीराला मिळतात.
How Many Calories are in Four Chapatis
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आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, एका निरोगी प्रौढ व्यक्तीला दररोज सुमारे १,८०० ते २,२०० कॅलरीजची आवश्यकता असते. त्यामुळे चार साध्या चपात्यांमधून दैनंदिन कॅलरी गरजेपैकी जवळपास १५ टक्के कॅलरीज मिळतात.
How Many Calories are in Four Chapatis
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गव्हापासून बनविलेली चपाती ही केवळ ऊर्जा देणारी नसून पचनासाठीही लाभदायक मानली जाते. त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून चपाती हा एक पौष्टिक आणि आरोग्यदायी पर्याय ठरतो.
How Many Calories are in Four Chapatis
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