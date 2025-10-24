गोड, तिखट की कुरकुरीत...तुमची आवडती बाकरवडी कोणती?

Monika Shinde
बाकरवडी… एक असा नाश्ता जो लहान मोठ्यांसाठी आकर्षण ठरतो. भारताच्या विविध शहरात बाकरवडी वेगवेगळी तयार केली जाते, पण प्रत्येक ठिकाणची चव खास आणि वेगळी असते.
कोल्हापुरी बाकरवडीमध्ये गोडपणा जवळजवळ नसतो. बेसनाच्या आवरणाखाली सुकं खोबरं, तिखट, लसूण, कोथिंबीर, गरम मसाला आणि खसखस भरलेले असते. तळून किंवा वाफवून बनवली जाते.
पुण्याची बाकरवडी थोडी गोडसर असते. तळताना गुळ, शेव आणि चिंच घालून तिचा स्वाद अनोखा होतो. त्यामुळे पुण्यातली बाकरवडी गोडाकडे झुकलेली वाटते.
गुजरातमध्ये बनवलेली बाकरवडीही प्रसिद्ध आहे. ती हलकी गोडसर आणि मसाल्यांच्या संतुलित चवीसह बनते. प्रत्येक प्रांतात मसाल्याचा फरक आणि तयारीची शैली भिन्न आहे.
पुडाच्या वडीमध्ये मसाल्याचा थोडासा फरक असतो. तिचा स्वाद वेगळा, पण तिखटपणा जास्त नसतो. हलकी गोडसर आणि कुरकुरीत अशी पुडाची वडी खूप आवडते.
विदर्भातील मासवडी ही खास आहे. काळा मसाला आणि मसाल्यांचा समतोल तिला अत्यंत चविष्ट बनवतो. मांसाहारी पदार्थांनाही मागे टाकणारी चव मिळते.
मात्र, मासवडीला हवी तशी प्रसिद्धी अजून मिळालेली नाही. प्रांतानुसार बाकरवडी आणि वडींच्या चवीत फरक अनुभवण्यासाठी प्रत्येकाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
बाकरवडी म्हणजे केवळ पदार्थ नाही, तर प्रांतनिहाय चवीचा अनुभव आहे. ती खाल्ल्यावर प्रत्येक प्रांताची वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती आणि स्वाद जाणवतो.