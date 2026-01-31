बकलावा ते कुनाफापर्यंत... दुबईच्या शाही मिठाई आता मुंबईत मिळणार! किंमत आणि ठिकाण काय?

Mansi Khambe

परंपरा

दुबईचे गोड जग त्याच्या भव्यतेइतकेच अद्वितीय आहे. जिथे जुन्या परंपरा आणि नवीन शैली अखंडपणे मिसळतात. दुबईच्या मिठाई केवळ स्वादिष्टच नाहीत तर दिसायलाही आकर्षक आहेत.

सर्वात प्रसिद्ध मिठाई

दुबईच्या सर्वात मोठ्या शॉपिंग मॉल्स आणि दुकानांमध्ये विकल्या जाणाऱ्या बकलावा आणि कुनाफा सारख्या लोकप्रिय मिठाई दुबईच्या सर्वात प्रसिद्ध मिठाईंपैकी एक आहेत.

प्रतीक

या मिठाई दुबईच्या आदरातिथ्याचे प्रतीक मानल्या जातात. त्यांची चव वर्षानुवर्षे सारखीच आहे. पण आजचे दुबई हे केवळ पारंपारिक मिठाईपुरते मर्यादित नाही; त्याचा प्रसिद्ध चॉकलेट बार जगभरात प्रसिद्ध आहे.

ऑनलाइन शॉपिंग

विशेष म्हणजे तुम्ही दुबईला न जाताही मुंबईत दुबईतील रहिवाशांकडून अस्सल दुबई मिठाई खरेदी करू शकता. हे ऑनलाइन शॉपिंग नाही.

दुबई मिठाई

त्याऐवजी मुंबईत तीन किंवा चार प्रदर्शने आणि मेळ्यांमध्ये दुबई चॉकलेट विकणारे अनेक स्टॉल आहेत. जिथे तुम्ही दुबई मिठाई खरेदी करू शकता.

आंतरराष्ट्रीय मेळा

मुंबईत झालेल्या आंतरराष्ट्रीय मेळ्यात दुबईच्या मिठाईंवरील प्रेम स्पष्ट दिसून आले. मिठाईच्या स्टॉलवर सातत्याने गर्दी दिसून येत होती.

प्रदर्शने

जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये आणखी दोन ते तीन प्रदर्शने आणि मेळे आयोजित केले जात आहेत. ज्यामुळे ही संधी पुन्हा मिळते.

चॉकलेटचा समावेश

दुबईच्या मिठाईंमध्ये बासबूसा, बकलावा, कुनफा, मा'अमुल, महालाबिया, हलवत अल जिबान, दुबई चॉकलेट, दुबईच्या स्थानिक मधमाश्यांपासून मिळणारे मध, सुक्या फळांच्या मिठाई आणि ८ ते १० प्रकारच्या चॉकलेटचा समावेश आहे.

भारतीय मिठाई

दुबईतील मिठाई भारतीय मिठाईंपेक्षा खूपच महाग आहेत. येथे विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक मिठाईची किंमत सुमारे ३,००० रुपये प्रति किलो आहे. बहुतेक मिठाईंची ही किंमत आहे.

दुबई

या मिठाईंबद्दल खास गोष्ट म्हणजे त्या थेट दुबईहून आणल्या जातात. दुबईतील रहिवासी विकतात. मिठाईची राणी म्हणून ओळखला जाणारा बकलावा हा शेकडो कागदाच्या पातळ थरांपासून बनवलेला एक बेक्ड मिष्टान्न आहे.

प्रीमियम

तो बटरने बेक केला जातो. ज्यामुळे त्याला कुरकुरीत आणि सोनेरी पोत मिळते. मध्यभागी बारीक चिरलेले पिस्ता, अक्रोड किंवा काजू यांसारख्या प्रीमियम सुक्या फळांनी समृद्ध भरलेले असते.

लोकप्रिय

आणखी एक लोकप्रिय मिष्टान्न म्हणजे बासबूसा, दुबईमध्ये लोकप्रिय असलेला एक क्लासिक मध्य पूर्व मिष्टान्न. हे प्रामुख्याने बारीक रव्याच्या पिठापासून बनवले जाते.

सिरप

सोनेरी तपकिरी होईपर्यंत शिजवले जाते आणि नंतर सुगंधित सिरपमध्ये भिजवले जाते. ही गोड गोड त्याच्या ओलसर आणि किंचित कुरकुरीत पोतासाठी ओळखली जाते.

गुलाबपाणी

त्यात संत्र्याचा फुल किंवा गुलाबपाणी मिसळले जाते. ज्यामुळे त्याची चव वाढते. दुबईतील सर्वात लोकप्रिय गोड पदार्थांपैकी एक असलेली कुन्फा १५०० रुपयांना अर्धा किलोला विकली जाते.

