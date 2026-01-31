दोन इंटरव्हल दाखवणारा पहिला भारतीय चित्रपट कोणता? बॉक्स ऑफिसवर ब्लॉकबस्टर ठरला होता...

Mansi Khambe
आजकाल, आपण एका रात्रीत ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर वेब सिरीजचे आठ एपिसोड सहजपणे पाहू शकतो. चार-पाच तास कधी निघून जातात हे आपल्याला कळतही नाही.
पण जेव्हा सिनेमा हॉलमध्ये अंधारात बसून साडेतीन किंवा चार तासांचा चित्रपट पाहण्याची वेळ येते तेव्हा आपण आपल्या मनगटावरील घड्याळ आणि तिकिटाची किंमत दोन्ही तोलू लागतो.
बऱ्याचदा लोक पहिल्या इंटरव्हलमध्ये त्यांच्या घड्याळांकडे पाहत विचार करू लागतात, "हा चित्रपट कधी संपेल?"
पण तुम्ही अशा वेळेची कल्पना करू शकता का जेव्हा प्रेक्षकांना ब्रेक घेण्यासाठी एकदा नाही तर दोनदा त्यांच्या जागेवरून उठावे लागते?
हो भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या इतिहासात, एक असा चित्रपट आला ज्याने चित्रपटसृष्टीचे नियम बदलून टाकले. हे १९६४ मधील आहे. जेव्हा प्रेक्षकांकडे फास्ट फॉरवर्ड बटण नव्हते किंवा फोनचे लक्ष विचलित करणारे साधन नव्हते.
चित्रपट इतका लांब होता की प्रेक्षकांना बसून राहणे कठीण होते. परिणामी, राज कपूर यांनी भारतीय चित्रपटसृष्टीला दोन मध्यांतरांसह पहिला चित्रपट दिला.
जरी लोक सहसा असे गृहीत धरतात की "मेरा नाम जोकर" हा चित्रपट होता, परंतु तसे नाही. तर तो होता राज कपूर यांचा "संगम"...
१९६४ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या "संगम" चा एकूण कालावधी अंदाजे तीन तास ५८ मिनिटे होता. त्या काळात, चार तासांचा चित्रपट पाहणे म्हणजे प्रवासाला निघाल्यासारखे होते.
थिएटर मालकांनी दोन अंतराल समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. या चित्रपटात पहिल्या मोठ्या प्रमाणात युरोपियन चित्रीकरणाचे चित्रण असल्याने प्रेक्षक चित्रपट पाहण्यास उत्सुक होते. त्यांनी दोन्ही ब्रेक आनंदाने सहन केले.
हे फक्त एकाच चित्रपटाबाबत घडले नाही; "संगम" नंतर, राज कपूरचा "मेरा नाम जोकर" हा चित्रपट देखील १९७० मध्ये प्रदर्शित झाला. त्यात दोन मध्यांतर होते आणि एकूण ४ तास १५ मिनिटे चालला.
