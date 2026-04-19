शेगावपासून १९ किमीवर औरंगजेबाच्या लेकानं बांधलेला किल्ला, काय आहे इतिहास?

Shubham Banubakode
विदर्भातील अकोला जिल्ह्यातील ऐतिहासिक असा बाळापूर किल्ला आहे.
मान आणि महिषी नद्यांच्या संगमावर वसलेला किल्ला निसर्ग आणि इतिहासाचा सुंदर संगम आहे.
संत गजानन महाराजांच्या शेगाववरून 19 किमी अंतरावर असलेल्या हा किल्ला राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.
हा किल्ला 33 फूट उंच असून औरंजेबाचा दुसरा शहजादा आज्जमशहाने हा किल्ला बांधला.
1721 मध्ये या किल्ल्याचं बांधकाम सुरु झालं, तर 1757 मध्ये इस्माईल खानने हे बांधकाम पूर्ण केलं.
या किल्ल्यावर दुहेरी तटबंदी, मजबूत बुरुज आणि तीन दरवाजे आहेत.यापैकी दुसऱ्या दारावरच्या कमानीवर महिरप आहे.
किल्ल्याजवळील बालादेवी मंदिर आणि मिर्झाराजे जयसिंग यांची छत्री इतिहासप्रेमींसाठी खास आकर्षण आहे.
आजही तटावरून फेरफटका मारताना बाळापूर किल्ल्याची भव्य ओळख अनुभवता येते. हा किल्ला इतिहासाची साक्ष देतो आहे.
