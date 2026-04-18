PVR चा फुल फॉर्म काय माहितीये का? तुम्ही कधी विचारही केला नसेल...

Shubham Banubakode
आपण अनेकदा PVRमध्ये जाऊन चित्रपट बघतो. पण PVRचा नेमका अर्थ काय तुम्हाला माहिती का?
PVR हा फक्त सिनेमा थिएटरचा ब्रँड नाही, तर त्यामागे एक मोठी कहानी आहे.
PVR फुल फॉर्म Priya Village Roadshow असं आहे. या कंपनीची स्थापना भारत आणि ऑस्ट्रेलियातील दोन उद्योगपतींनी केली होती.
1997 मध्ये अजय बिजली यांच्या Priya Exhibitors ने ऑस्ट्रेलियाच्या Village Roadshow सोबत भागदारीत व्यवसाय सुरु केला.
त्यांनी दिल्लीतील साकेत येथे 4 स्क्रीनसह भारतातील पहिलं मल्टिप्लेक्स सुरू केलं.
मोठे स्क्रीन, उत्तम साऊंड आणि आरामदायी सीट्समुळे प्रेक्षकांचा अनुभव पूर्णपणे बदलला.
2002 नंतर PVR पूर्णपणे भारतीय कंपनी झाली. पुढे त्यांनी Cinemax आणि DT Cinemas खरेदी करून विस्तार केला.
2023 मध्ये PVR आणि INOX सोबत विलनीकरण झालं आणि PVR INOX हा ब्रॅंड तयार झाला.
आज PVR INOX चे 350 पेक्षा जास्त लोकेशन्सवर 1700 पेक्षा जास्त स्क्रीन आहेत.
