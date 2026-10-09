विदर्भात औरंगजेबाच्या मुलाने बांधला होता ऐतिहासिक किल्ला; काय आहे याचा इतिहास?

Shubham Banubakode
बाळापूर शहरातील मान आणि मैस या दोन नद्यांच्या संगमावर दगड आणि विटांचा वापर करून हा ऐतिहासिक किल्ला बांधण्यात आला.
Balapur Fort
esakal
किल्ल्याला दुहेरी तटबंदी असून, जागोजागी मोठे बुरूज बांधले आहेत. त्यामुळे शत्रूवर लक्ष ठेवणं आणि संरक्षण करणं सोपं व्हायचं.
Balapur Fort
esakal
उपलब्ध माहितीनुसार, औरंगजेबाचा मुलगा मिर्झा आझम शाह याने १७१७ मध्ये किल्ल्याच्या बांधकामाला सुरुवात केली. पुढे इस्माईल खानने ते पूर्ण केल्याचं सांगितलं जातं.
Balapur Fort
esakal
किल्ल्याच्या प्रवेशमार्गावर अनेक दरवाजे आहेत. लाकडी दरवाजा, त्यावरील लोखंडी खिळे आणि दिंडी दरवाजा आजही पाहायला मिळतो.
Balapur Fort
esakal
किल्ल्याच्या भव्य दरवाजाच्या कमानीवर दोन ओळींचा फारसी शिलालेख आहे. दरवाजांवरील मुघल शैलीतील नक्षीकामही लक्ष वेधून घेतं.
Balapur Fort
esakal
किल्ल्याच्या आत एक मोठी विहीर आहे. तिच्या भिंतींवर वेगवेगळ्या कोनांत विटा लावून कलात्मक बांधकाम केल्याचं दिसतं.
Balapur Fort
esakal
विहिरीजवळील चढ चढून गेल्यावर जुन्या वाड्याचे अवशेष दिसतात. तिथे दोन खोल्या आजही पाहायला मिळतात.
Balapur Fort
esakal
शहराच्या दक्षिणेकडे नदीकाठी मिर्झाराजे जयसिंह यांची छत्री आहे. पश्चिमेकडील बारादरी परिसरात प्राचीन शिवमंदिरही पाहायला मिळतं.
Balapur Fort
esakal
Vairagad Fort in Gadchiroli
esakal