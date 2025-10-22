बलिप्रतिपदा म्हणजे नक्की काय?

इतिहास

बलिप्रतिपदा म्हणजे काय? हा सण का साजरा केला जातो या मागचा इतिहास काय आहे जाणून घ्या.

दिवाळी पाडवा

बलिप्रतिपदा, ज्याला दिवाळी पाडवा असेही म्हणतात, हा दिवाळीचा चौथा दिवस आहे. हा सण राजा बळीच्या स्मरणार्थ साजरा केला जातो.

तिथी

हा सण कार्तिक महिन्यातील शुक्ल पक्षाच्या पहिल्या दिवशी (प्रतिपदेला) साजरा केला जातो.

पौराणिक कथा

या दिवसाचे नाव राजा बली यांच्या नावावरून पडले आहे. या दिवशी भगवान विष्णूंनी वामन अवतार घेऊन बली राजाला पाताळात पाठवले आणि त्याला वर्षातून एकदा पृथ्वीवर येऊन आपल्या प्रजेला भेटण्याचा आशीर्वाद दिला.

बळीराजाचे राज्य

"इडा पीडा टळू दे, बळीचे राज्य येऊ दे" अशा घोषणा देऊन लोक बळीराजाच्या चांगल्या राज्यासाठी कामना करतात. 

दानधर्म

हा दिवस राजा बलीच्या दानशूरतेचे आणि त्यागाचे प्रतीक म्हणून साजरा केला जातो. या दिवशी दानधर्म करणे अत्यंत पुण्यकारक मानले जाते.

वैवाहिक महत्त्व

हा दिवस विशेषतः पती-पत्नीच्या प्रेमाचा आणि आदराचा असतो. पत्नी आपल्या पतीचे औक्षण करते आणि पती तिला भेटवस्तू देतो.

गोवर्धन पूजा

काही ठिकाणी, विशेषतः उत्तर भारतात, गोवर्धन पूजा हा सण बलिप्रतिपदेच्या दिवशी साजरा केला जातो, जो भगवान श्रीकृष्णाने इंद्रदेवाच्या क्रोधापासून गोकुळाचे रक्षण करण्यासाठी गोवर्धन पर्वत उचलल्याच्या स्मरणार्थ असतो

पहिली दिवाळी

नवविवाहित दांपत्याची पहिली दिवाळी या दिवशी साजरी केली जाते, जिला 'दिवाळसण' म्हणतात. 

