बाल्कनीत फुलवा 'ही' ७ फुले जी तुम्ही सॅलडमध्ये टाकून खाऊ शकता!

सकाळ डिजिटल टीम
या फुलांची चव मुळ्यासारखी तिखट आणि मसालेदार असते. याची पाने आणि पाकळ्या दोन्ही खाता येतात, ज्यामुळे साध्या सॅलडला एकदम उत्तम चव येते.
Nasturtiums
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कॅलेंडुलाच्या आंबट आणि तिखट चवीच्या चमकदार पिवळ्या आणि केशरी पाकळ्या सॅलडला आकर्षक लुक देतात आणि चव वाढवतात.
Calendula
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याची चव अगदी काकडीसारखी ताजेतवाने करणारी असते. निळ्या ताऱ्याच्या आकाराची ही फुलं सॅलडला थंड आणि कुरकुरीतपणा देतात.
Borage
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कांदा किंवा लसणाची सौम्य आणि गोड चव या फुलाला असते. जांभळ्या रंगाची ही सुंदर फुलं चवदार सॅलडवर भुरभुरण्यासाठी उत्तम पर्याय आहेत.
Chives
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सौम्य चवीची आणि हलकी हिरव्या पानांसारखी ही फुले असतात. वेगवेगळ्या रंगांमध्ये मिळणारी ही फुलं दिसायला सुंदर असून उन्हाळ्याच्या सॅलडसाठी सर्वोत्तम आहेत.
Pansies
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सफरचंदासारखा गोड सुगंध आणि गोड चव असते. चहासाठी प्रसिद्ध असलेली ही छोटी फुलं फळांच्या किंवा पालक सॅलडमध्ये अप्रतिम लागतात.
Chamomile
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याची चव हलकी गोड आणि सुवासिक असते. लहान आकाराची ही फुलं मायक्रोग्रीन सॅलडवर अत्यंत आकर्षक दिसतात.
Violas
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