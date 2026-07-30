डायबीटीज असल्यास जेवणात शेंगदाण्याचा वापर करावा की नाही?

Saisimran Ghashi
डायबीटीज आणि शेंगदाणे यांचे नाते कसे आहे, हे जाणून घेणे खूप रंजक आहे.
How to Safely Include Peanuts in a Diabetic Diet
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डायबीटीजमुळे होणारा हृदयविकाराचा धोका यातील मोनो-अनसॅच्युरेटेड फॅट्स (चांगले तेल) रक्तवाहिन्या मऊ ठेवून मोठ्या प्रमाणावर कमी करतात.
Healthy Fats
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शेंगदाण्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स अत्यंत कमी (फक्त १३) असल्याने ते शरीरात अचानक ग्लुकोजची पातळी वाढू देत नाहीत.
Low GI
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यातील मॅग्नेशियम शरीरातील पेशींना इन्सुलिनचा योग्य वापर करण्यास शिकवते, ज्यामुळे साखर रक्तात साठून राहत नाही.
Magnesium
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महागड्या बदामांमधील सर्व पोषक तत्वे शेंगदाण्यात असल्याने, ते डायबीटीजसाठी तितकेच प्रभावी आणि खिशाला परवडणारे आहेत.
Budget Friendly
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यातील विशेष फ्लेव्होनॉइड्स घटक यकृतामधून रक्तामध्ये सुटणारी अतिरिक्त साखर नैसर्गिकरित्या थांबवण्याचे अनोखे काम करतात.
Flavonoids
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योग्य पद्धतीने योग्य प्रमाणात शेंगदाणे खाल्ल्यास ते रक्तातील अत्यंत सुरक्षितपणे नियंत्रित ठेवण्याचे काम करतात.
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ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक सल्ला हवा असल्यास डॉक्टरना भेटा
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