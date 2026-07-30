डायबीटीज असल्यास जेवणात शेंगदाण्याचा वापर करावा की नाही?

Saisimran Ghashi

डायबीटीज आणि शेंगदाणे

डायबीटीज आणि शेंगदाणे यांचे नाते कसे आहे, हे जाणून घेणे खूप रंजक आहे.

How to Safely Include Peanuts in a Diabetic Diet

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हृदयाचे सुरक्षा कवच

डायबीटीजमुळे होणारा हृदयविकाराचा धोका यातील मोनो-अनसॅच्युरेटेड फॅट्स (चांगले तेल) रक्तवाहिन्या मऊ ठेवून मोठ्या प्रमाणावर कमी करतात.

Healthy Fats

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साखर नियंत्रक

शेंगदाण्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स अत्यंत कमी (फक्त १३) असल्याने ते शरीरात अचानक ग्लुकोजची पातळी वाढू देत नाहीत.

Low GI

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इन्सुलिन

यातील मॅग्नेशियम शरीरातील पेशींना इन्सुलिनचा योग्य वापर करण्यास शिकवते, ज्यामुळे साखर रक्तात साठून राहत नाही.

Magnesium

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बजेटमध्ये

महागड्या बदामांमधील सर्व पोषक तत्वे शेंगदाण्यात असल्याने, ते डायबीटीजसाठी तितकेच प्रभावी आणि खिशाला परवडणारे आहेत.

Budget Friendly

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यकृतावर नियंत्रण

यातील विशेष फ्लेव्होनॉइड्स घटक यकृतामधून रक्तामध्ये सुटणारी अतिरिक्त साखर नैसर्गिकरित्या थांबवण्याचे अनोखे काम करतात.

Flavonoids

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योग्य प्रमाण

योग्य पद्धतीने योग्य प्रमाणात शेंगदाणे खाल्ल्यास ते रक्तातील अत्यंत सुरक्षितपणे नियंत्रित ठेवण्याचे काम करतात.

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नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक सल्ला हवा असल्यास डॉक्टरना भेटा

Disclaimer

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