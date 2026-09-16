केळीसोबत 'हा' मसाला खा आणि ब्लोटिंगला करा बाय बाय!

Anushka Tapshalkar

केळं + काळी मिरी

केळ्यावर चिमूटभर काळी मिरी टाकून खाण्याचा ट्रेंड सध्या चर्चेत आहे. पण हे मिश्रण नक्की कशासाठी फायदेशीर आहे, हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.

Banana & Black Pepper Detox Liver

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sakal

लिव्हरच्या आरोग्यासाठी केळं फायदेशीर

केळ्यामध्ये पोटॅशियम आणि फायबर मुबलक असते. यामुळे शरीरातील द्रवपातळी संतुलित ठेवण्यास आणि पचनक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होते.

Banana & Black Pepper Detox Liver

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sakal

फायबरमुळे पचनक्रिया सुधारते

केळ्यातील पेक्टिन आणि कच्च्या केळ्यातील Resistant Starch आतड्यांसाठी उपयुक्त ठरू शकतात. फायबरमुळे बद्धकोष्ठता कमी होण्यास मदत मिळते, ज्यामुळे ब्लोटिंगही कमी होऊ शकते.

Banana & Black Pepper Detox Liver

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sakal

काळी मिरीत असते ‘पायपरीन’

काळी मिरीमध्ये Piperine नावाचा जैविक घटक असतो. संशोधनानुसार यामध्ये अँटीऑक्सिडंट आणि अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म आढळतात, जे लिव्हरच्या आरोग्यासाठी संभाव्य फायदेशीर ठरू शकतात.

Banana & Black Pepper Detox Liver

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sakal

पोट फुगण्यापासून मिळू शकतो आराम

केळ्यातील फायबर आणि पोटॅशियम पचन व द्रवपातळीला आधार देतात, तर काळी मिरी पचनक्रियेला चालना देऊ शकते. त्यामुळे काही लोकांना ब्लोटिंगमध्ये आराम मिळू शकतो.

Banana & Black Pepper Detox Liver

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sakal

मात्र ‘लिव्हर डिटॉक्स’चा दावा?

केळं-काळी मिरी खाल्ल्याने लिव्हरमधील विषारी पदार्थ थेट बाहेर पडतात, असा ठोस पुरावा नाही. शरीरातील नैसर्गिक डिटॉक्स प्रक्रियेत लिव्हरची स्वतःची महत्त्वाची भूमिका असते.

Banana & Black Pepper Detox Liver

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sakal

किती काळजी घ्यावी?

काळी मिरी जास्त प्रमाणात घेतल्यास काही लोकांना पोटात जळजळ किंवा अस्वस्थता होऊ शकते. लिव्हरचा आजार असल्यास किंवा औषधे सुरू असल्यास अशा उपायांवर अवलंबून राहण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Banana & Black Pepper Detox Liver

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sakal

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Bed Time Ajwain Water Benefits

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sakal

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