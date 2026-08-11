Banana with Curd Benefits : रोज सकाळी दही अन् केळी खाल्ल्यास काय होतं? वजन नियंत्रणासह मिळतील 'हे' मोठे फायदे

बाळकृष्ण मधाळे
केळी आणि दही हे दोन्ही पदार्थ आरोग्यासाठी उपयुक्त मानले जातात. अनेक जण दूध आणि केळी एकत्र खातात. मात्र, केळी आणि दही यांचे मिश्रणही पौष्टिक ठरू शकते.
Banana and Curd Benefits
esakal
या दोन्ही पदार्थांमध्ये शरीराला आवश्यक असलेले विविध पोषक घटक असतात. त्यामुळे योग्य प्रमाणात केळी आणि दही आहारात समाविष्ट केल्यास आरोग्याला अनेक फायदे मिळू शकतात.
Banana and Curd Benefits
esakal
दह्यामध्ये असलेले उपयुक्त बॅक्टेरिया आणि केळीतील विविध पोषक घटक शरीराच्या एकूण आरोग्यासाठी मदत करू शकतात. त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून केळी-दही खाल्ल्यास रोगप्रतिकारक शक्तीला आधार मिळू शकतो.
Banana and Curd Benefits
esakal
दह्यातील प्रोबायोटिक्स आणि केळीतील फायबर पचनसंस्थेसाठी उपयुक्त ठरू शकतात. या मिश्रणामुळे आतड्यांचे आरोग्य चांगले राहण्यास मदत होऊ शकते. तसेच बद्धकोष्ठतेसारख्या समस्यांपासून आराम मिळण्यासही फायबरची मदत होते.
Banana and Curd Benefits
esakal
न्याहारीमध्ये योग्य प्रमाणात दही आणि केळी घेतल्यास पोट अधिक वेळ भरल्यासारखे वाटू शकते. त्यामुळे वारंवार काहीतरी खाण्याची किंवा अस्वास्थ्यकर पदार्थ खाण्याची इच्छा कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, वजन कमी करण्यासाठी केवळ या मिश्रणावर अवलंबून न राहता संतुलित आहार आणि नियमित व्यायाम आवश्यक आहे.
Banana and Curd Benefits
esakal
केळ्यामध्ये पोटॅशियम आढळते, तर दही हे प्रथिने आणि कॅल्शियमचा चांगला स्रोत आहे. संतुलित आहाराचा भाग म्हणून या पदार्थांचे सेवन केल्यास हृदयाच्या आरोग्याला आवश्यक पोषण मिळण्यास मदत होऊ शकते. पोटॅशियमयुक्त आहार रक्तदाबाच्या संतुलनासाठीही उपयुक्त ठरतो.
Banana and Curd Benefits
esakal
केळ्यामध्ये नैसर्गिक कर्बोदके असल्यामुळे ते ऊर्जेचा चांगला स्रोत आहे. दह्यासोबत केळी खाल्ल्यास कार्बोहायड्रेट्स आणि प्रथिनांचे संयोजन मिळते. त्यामुळे व्यायामापूर्वी किंवा व्यायामानंतर हे मिश्रण पौष्टिक पर्याय ठरू शकते.
Banana and Curd Benefits
esakal
केळी आणि दही यामध्ये असलेले विविध पोषक घटक शरीराला आवश्यक पोषण देतात. संतुलित आहाराचा भाग म्हणून त्यांचे सेवन केल्यास त्वचा आणि केसांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक पोषक तत्त्वे मिळण्यास मदत होऊ शकते.
Banana and Curd Benefits
esakal
केळी आणि दही पौष्टिक असले तरी प्रत्येक व्यक्तीची पचनशक्ती आणि आहाराच्या गरजा वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे हे मिश्रण योग्य प्रमाणात आणि संतुलित आहाराचा भाग म्हणून घेणे अधिक योग्य ठरते.
Banana and Curd Benefits
Curd Rice Benefits
esakal