Curd Rice For Weight Loss : वजन कमी करायचंय? मग आहारात असा करा दहीभाताचा समावेश; मिळतील 5 मोठे फायदे

बाळकृष्ण मधाळे

दहीभात सहज पचणारा पदार्थ

भारतीय खाद्यसंस्कृतीत अनेक पारंपरिक आणि पौष्टिक पदार्थांचा समावेश आहे. त्यापैकी दहीभात हा साधा, हलका आणि सहज पचणारा पदार्थ म्हणून अनेकांच्या आवडीचा आहे.

Curd Rice Benefits

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दहीभात आरोग्यासाठी फायदेशीर

दही आणि भात यांचे हे मिश्रण केवळ चविष्टच नाही, तर आरोग्यासाठीही फायदेशीर ठरू शकते. दह्यामध्ये कॅल्शियम, प्रोटीन आणि प्रोबायोटिक्ससारखे पोषक घटक असतात. त्यामुळे योग्य प्रमाणात दहीभात आहारात घेतल्यास शरीराला विविध फायदे मिळू शकतात.

Curd Rice Benefits

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१. हाडे आणि दात मजबूत होण्यास मदत

दह्यामध्ये कॅल्शियम मुबलक प्रमाणात आढळते. कॅल्शियम हे हाडे आणि दातांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे पोषक तत्त्व आहे. त्यामुळे नियमित आणि संतुलित आहाराचा भाग म्हणून दहीभात घेतल्यास हाडे व दातांचे आरोग्य टिकवून ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

Curd Rice Benefits

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esakal

२. पचनक्रिया सुधारण्यास उपयुक्त

जेवणानंतर पोट जड होणे, गॅस किंवा अपचनाचा त्रास जाणवत असल्यास दहीभात हलका पर्याय ठरू शकतो. दह्यामध्ये असलेले प्रोबायोटिक्स म्हणजेच उपयुक्त जिवाणू आतड्यांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरतात. त्यामुळे पचनक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होऊ शकते.

Curd Rice Benefits

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esakal

३. आतड्यांचे आरोग्य आणि रोगप्रतिकारशक्ती

दह्यातील चांगले जिवाणू आतड्यांमधील सूक्ष्मजीवांचे संतुलन राखण्यास मदत करतात. निरोगी आतड्यांचे आरोग्य शरीराच्या एकूण आरोग्यासाठी महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे संतुलित आहारासोबत दहीभाताचा समावेश केल्याने शरीराची नैसर्गिक रोगप्रतिकारक क्षमता टिकवण्यास मदत होऊ शकते.

Curd Rice Benefits

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esakal

४. स्नायूंसाठी फायदेशीर

दह्यामध्ये प्रोटीन आढळते. शरीरातील स्नायूंची वाढ, दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी प्रोटीन आवश्यक असते. त्यामुळे दहीभात हा संतुलित आहारातील प्रोटीनचा एक स्रोत ठरू शकतो.

Curd Rice Benefits

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esakal

५. वजन नियंत्रणासाठी मदत

दहीभात खाल्ल्यानंतर काही काळ पोट भरल्यासारखे वाटू शकते. त्यामुळे वारंवार खाण्याची इच्छा कमी होण्यास मदत होऊ शकते. संतुलित प्रमाणात घेतल्यास आणि एकूण आहार व व्यायामाची योग्य काळजी घेतल्यास दहीभात वजन नियंत्रणाच्या आहाराचा भाग बनू शकतो.

Curd Rice Benefits

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esakal

महत्त्वाचे :

दहीभात आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. मात्र, प्रत्येक व्यक्तीची आहाराची गरज वेगळी असते. त्यामुळे कोणत्याही एका पदार्थाला सर्व समस्यांवरील उपाय मानण्याऐवजी संतुलित आणि विविधतापूर्ण आहार घेणे महत्त्वाचे आहे.

Curd Rice Benefits

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esakal

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Roasted Coconut Benefits

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