Banana and Curd Benefits : केळी आणि दही एकत्र खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर की हानिकारक? जाणून घ्या अचूक माहिती

बाळकृष्ण मधाळे
केळी आणि दही हे पौष्टिक पदार्थ आहेत. एकत्र खाल्ल्याने शरीराला ऊर्जा, प्रथिने, कॅल्शियम आणि फायबर मिळते. नाश्त्यासाठी हे मिश्रण चांगला पर्याय ठरू शकते.
Banana and Curd Benefits
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दह्यातील प्रथिने आणि उपयुक्त जिवाणू, तसेच केळीतील जीवनसत्त्व बी ६ शरीराच्या सामान्य कार्यांना मदत करतात. संतुलित आहारात या मिश्रणाचा समावेश फायदेशीर ठरू शकतो.
Banana and Curd Benefits
esakal
केळीतील फायबर आतड्यांचे कार्य नियमित ठेवण्यास मदत करते. दह्यातील जिवंत कल्चर पचनाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.
Banana and Curd Benefits
esakal
केळीतील फायबर आणि दह्यातील प्रथिनांमुळे पोट भरल्याची भावना टिकू शकते. वजन नियंत्रणासाठी साखर न घातलेले दही आणि योग्य प्रमाणात केळी खाणे चांगले.
Banana and Curd Benefits
esakal
केळीतील पोटॅशियम रक्तदाबाच्या सामान्य नियंत्रणासाठी महत्त्वाचे आहे. दह्यातील कॅल्शियम आणि प्रथिनेही शरीरासाठी उपयुक्त आहेत.
Banana and Curd Benefits
esakal
केळीतील नैसर्गिक कार्बोहायड्रेट्स शरीराला ऊर्जा देतात, तर दह्यातील प्रथिने स्नायूंच्या पुनर्बांधणीस मदत करतात. त्यामुळे व्यायामापूर्वी किंवा नंतर हे मिश्रण खाता येते.
Banana and Curd Benefits
esakal
केळी आणि दह्यातील पोषक घटक शरीराच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त आहेत. संतुलित आहार, पुरेसे पाणी आणि नियमित झोप त्वचा व केसांचे आरोग्य टिकवण्यास मदत करतात.
Banana and Curd Benefits
esakal
केळी आणि दही एकत्र खाणे बहुतेक लोकांसाठी सुरक्षित आहे. साखर न घालता आणि योग्य प्रमाणात सेवन करा. मधुमेह किंवा लॅक्टोज असहिष्णुता असल्यास आहाराचे प्रमाण आणि योग्य पर्याय यांकडे लक्ष द्या.
Garlic Side Effects
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