Garlic Side Effects : आरोग्यासाठी गुणकारी असणारा लसूण 'या' 5 लोकांनी अजिबात खाऊ नये; ठरू शकतो घातक!

बाळकृष्ण मधाळे
लसूण आरोग्यासाठी फायदेशीर असला, तरी काही लोकांनी त्याचे सेवन मर्यादित ठेवावे. औषधे सुरू असतील किंवा विशिष्ट आरोग्य समस्या असतील, तर विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.
Garlic Side Effects
esakal
लसणाचे जास्त प्रमाणातील सेवन रक्तदाब कमी करू शकते. रक्तदाबाची औषधे घेत असल्यास चक्कर येणे किंवा अशक्तपणा जाणवण्याची शक्यता लक्षात घ्या. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
Garlic Side Effects
esakal
लसणाचे जास्त प्रमाण, विशेषतः सप्लिमेंट्स, रक्तस्त्रावाचा धोका वाढवू शकतात. रक्त पातळ करणारी औषधे घेत असल्यास किंवा शस्त्रक्रिया होणार असल्यास डॉक्टरांना लसणाच्या सेवनाबद्दल सांगा.
Garlic Side Effects
esakal
लसूण खाल्ल्यानंतर खाज, पुरळ किंवा सूज येत असल्यास त्याचे सेवन थांबवा आणि वैद्यकीय सल्ला घ्या. श्वास घेण्यास त्रास किंवा घसा सुजल्यास तातडीची वैद्यकीय मदत घ्या.
Garlic Side Effects
esakal
जेवणातील नेहमीच्या प्रमाणातील लसूण बहुतेक वेळा सुरक्षित मानला जातो. मात्र, जास्त प्रमाणात लसूण किंवा त्याचे सप्लिमेंट्स घेण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
Garlic Side Effects
esakal
लसूण खाल्ल्याने काही लोकांना छातीत जळजळ, गॅस किंवा पोटात अस्वस्थता जाणवू शकते. असा त्रास होत असल्यास लसणाचे प्रमाण कमी करा किंवा तो टाळा.
Garlic Side Effects
esakal
कच्चा लसूण जास्त खाल्ल्याने तोंड किंवा घशात जळजळ, दुर्गंधी आणि पोटाचा त्रास होऊ शकतो. त्रास जाणवल्यास त्याचे प्रमाण कमी करा.
Garlic Side Effects
esakal
लसूण रक्तातील साखरेवर परिणाम करू शकतो. इन्सुलिन किंवा मधुमेहाची औषधे घेत असल्यास लसणाचे सप्लिमेंट्स सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि रक्तातील साखरेची नियमित तपासणी करा.
Garlic Side Effects
esakal
आरोग्याच्या कारणामुळे लसूण पूर्णपणे बंद करण्याची गरज प्रत्येकालाच असते असे नाही. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय नियमित औषधे बंद करू नका.
Garlic Side Effects
esakal
benefits of eating stale bhakri for breakfast
esakal