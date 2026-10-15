केळी अन् तूप एकत्र का खावे?

Aarti Badade
केळी आणि तूप एकत्र खाण्याची पद्धत आयुर्वेदात सांगितली जाते; या मिश्रणातून शरीराला कोणते पोषक घटक मिळतात, जाणून घ्या.
banana and ghee benefits
Sakal
केळ्यामध्ये कार्बोहायड्रेट्स असतात, तर तुपातून चरबी मिळते. त्यामुळे हे मिश्रण शरीराला ऊर्जा देणारा नाश्ता ठरू शकतो.
banana and ghee benefits
Sakal
केळ्यामधील फायबर आतड्यांची हालचाल सुरळीत ठेवण्यास मदत करते, तर तुपातील चरबी आहारातील पोषक घटकांच्या शोषणासाठी उपयोगी ठरते.
banana and ghee benefits
Sakal
आयुर्वेदात तूप स्निग्ध पदार्थ मानले जाते आणि त्याचे सेवन शरीरातील कोरडेपणा कमी करण्यासाठी उपयुक्त मानले जाते; मात्र याबाबतचे वैज्ञानिक पुरावे मर्यादित आहेत.
banana and ghee benefits
Sakal
केळ्यामध्ये पोटॅशियम आणि जीवनसत्त्व बी ६ असते, तर तुपातून चरबी मिळते; मात्र हे मिश्रण खाल्ल्याने स्मरणशक्ती किंवा एकाग्रता वाढते, याचे ठोस पुरावे नाहीत.
banana and ghee benefits
Sakal
एक पिकलेले केळे आणि अर्धा ते एक चमचा तूप मर्यादित प्रमाणात खाता येते; मात्र वजन नियंत्रणात ठेवणाऱ्या व्यक्तींनी एकूण कॅलरींचे प्रमाण लक्षात घ्यावे.
banana and ghee benefits
Sakal
केळी आणि तूप संतुलित आहाराचा भाग असू शकतात; मात्र त्यांचे सेवन केल्याने आजार बरे होतात, असे समजू नये आणि मधुमेहासारख्या समस्या असल्यास आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
banana and ghee benefits
Sakal
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Sakal