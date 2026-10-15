केळी अन् तूप एकत्र का खावे?

Aarti Badade

केळी आणि तूप एकत्र खाण्याचे फायदे

केळी आणि तूप एकत्र खाण्याची पद्धत आयुर्वेदात सांगितली जाते; या मिश्रणातून शरीराला कोणते पोषक घटक मिळतात, जाणून घ्या.

banana and ghee benefits

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Sakal

शरीराला मिळते ऊर्जा

केळ्यामध्ये कार्बोहायड्रेट्स असतात, तर तुपातून चरबी मिळते. त्यामुळे हे मिश्रण शरीराला ऊर्जा देणारा नाश्ता ठरू शकतो.

banana and ghee benefits

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Sakal

पचनासाठी ठरू शकते उपयुक्त

केळ्यामधील फायबर आतड्यांची हालचाल सुरळीत ठेवण्यास मदत करते, तर तुपातील चरबी आहारातील पोषक घटकांच्या शोषणासाठी उपयोगी ठरते.

banana and ghee benefits

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Sakal

आयुर्वेदानुसार वात दोषासाठी उपयुक्त

आयुर्वेदात तूप स्निग्ध पदार्थ मानले जाते आणि त्याचे सेवन शरीरातील कोरडेपणा कमी करण्यासाठी उपयुक्त मानले जाते; मात्र याबाबतचे वैज्ञानिक पुरावे मर्यादित आहेत.

banana and ghee benefits

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Sakal

मेंदूसाठी पोषक घटक

केळ्यामध्ये पोटॅशियम आणि जीवनसत्त्व बी ६ असते, तर तुपातून चरबी मिळते; मात्र हे मिश्रण खाल्ल्याने स्मरणशक्ती किंवा एकाग्रता वाढते, याचे ठोस पुरावे नाहीत.

banana and ghee benefits

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Sakal

किती प्रमाणात खावे?

एक पिकलेले केळे आणि अर्धा ते एक चमचा तूप मर्यादित प्रमाणात खाता येते; मात्र वजन नियंत्रणात ठेवणाऱ्या व्यक्तींनी एकूण कॅलरींचे प्रमाण लक्षात घ्यावे.

banana and ghee benefits

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Sakal

सेवन करताना घ्या काळजी

केळी आणि तूप संतुलित आहाराचा भाग असू शकतात; मात्र त्यांचे सेवन केल्याने आजार बरे होतात, असे समजू नये आणि मधुमेहासारख्या समस्या असल्यास आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

banana and ghee benefits

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Sakal

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Sakal

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