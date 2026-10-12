तुमचा मेंदू थकलाय 'हे' कसे ओळखाल?

Aarti Badade
सततचा कामाचा ताण, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि चिंता यांमुळे मानसिक थकवा जाणवू शकतो, त्यामुळे शरीरासोबत मनालाही विश्रांती देणे गरजेचे आहे.
brain Fatigue Symptoms
Sakal
रात्री पुरेशी झोप घेतल्यानंतरही सकाळी थकवा जाणवत असेल, तर त्यामागे ताण, झोपेची खराब गुणवत्ता किंवा इतर आरोग्यविषयक कारणे असू शकतात.
brain Fatigue Symptoms
Sakal
प्रत्येक गोष्टीबद्दल निराश वाटणे, स्वतःच्या क्षमतेवर शंका घेणे आणि भविष्यात काहीच चांगले घडणार नाही असे वाटणे ही मानसिक त्रासाची संभाव्य लक्षणे असू शकतात.
brain Fatigue Symptoms
Sakal
पूर्वी आनंद देणाऱ्या छंदांमध्ये, मित्रांसोबत वेळ घालवण्यात किंवा आवडत्या कामांमध्ये रस कमी होणे हे मानसिक आरोग्याकडे लक्ष देण्याचे संकेत असू शकतात.
brain Fatigue Symptoms
Sakal
काम करताना वारंवार लक्ष विचलित होणे, छोट्या गोष्टी विसरणे किंवा निर्णय घेण्यात अडचण येणे यांसारख्या समस्या मानसिक ताण आणि थकव्यामुळे जाणवू शकतात.
brain Fatigue Symptoms
Sakal
किरकोळ कारणांवरून राग येणे, संयम सुटणे आणि इतरांशी बोलताना चिडचिड होणे हे सततच्या ताणामुळे किंवा अपुऱ्या विश्रांतीमुळे होऊ शकते.
brain Fatigue Symptoms
Sakal
नियमित झोप, विश्रांती, हलका व्यायाम आणि जवळच्या व्यक्तींशी संवाद यांना प्राधान्य द्या; लक्षणे सतत जाणवत असतील किंवा दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असेल, तर डॉक्टर किंवा मानसिक आरोग्यतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
brain Fatigue Symptoms
Sakal
Eye Changes That May Signal Kidney Health
Sakal