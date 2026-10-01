सकाळी की संध्याकाळी? केळी खाण्याची योग्य वेळ कोणती?

Yashwant Kshirsagar

सर्वात सोयीस्कर फळ

दैनंदिन आहारात सहज समाविष्ट होणारे फळ केळी आहे. कर्बोदके, फायबर, पोटॅशियम आणि इतर पोषक तत्वांनी भरपूर.

Best Time To Eat Banana

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एकच ‘परफेक्ट’ वेळ नाही

सकाळ, दुपार किंवा संध्याकाळ – आदर्श वेळ तुमच्या दिनचर्या, भूक आणि शारीरिक हालचालींवर अवलंबून असते.

Best Time To Eat Banana

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सकाळी ऊर्जा देते

नाश्त्यात केळे घेतल्यास कर्बोदकांमुळे ऊर्जा मिळते आणि फायबरमुळे पोट भरल्यासारखे वाटते.

Best Time To Eat Banana

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सोबत काहीतरी घ्या

ओट्स, दही, दूध किंवा सुकामेव्यासोबत खा. प्रथिने आणि आरोग्यदायी चरबी जोडल्यास नाश्ता अधिक समाधानकारक होतो.

Best Time To Eat Banana

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मध्यम आकाराच्या केळीतील पोषण

साधारण १०५ कॅलरीज, २८ ग्रॅम कर्बोदके, ३ ग्रॅम फायबर. पोटॅशियम, व्हिटॅमिन सी, बी६ आणि मॅग्नेशियमही मिळते.

Best Time To Eat Banana

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esakal

व्यायामापूर्वी उत्तम पर्याय

कर्बोदके शरीराला ऊर्जेसाठी वापरता येतात. ३०-६० मिनिटे आधी खाणे सोयीचे. पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम स्नायूंना मदत करतात.

Best Time To Eat Banana

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संध्याकाळी खाऊ शकता का?

हो. दोन जेवणांदरम्यान भूक लागली तर बिस्किटे-चिप्सपेक्षा केळे अधिक पौष्टिक नाश्ता आहे. फायबरमुळे पोट भरते.

Best Time To Eat Banana

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पिकलेपणाचा फरक पडतो

हिरवी केळी – रेझिस्टंट स्टार्च जास्त. पिकलेली केळी – साखर जास्त, लवकर पचते आणि रक्तातील साखरेवर जास्त परिणाम करू शकते.

Best Time To Eat Banana

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esakal

मधुमेह असल्यास काय?

केळी खाणे पूर्णपणे टाळण्याची गरज नाही. प्रमाण आणि एकूण कर्बोदकांचे सेवन महत्त्वाचे. डॉक्टर किंवा आहारतज्ञांशी चर्चा करा.

Best Time To Eat Banana

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esakal

शरीराची प्रतिक्रिया पाहा

केळे खाल्ल्यानंतर पोट फुगणे, गॅस किंवा अस्वस्थता जाणवल्यास प्रमाण किंवा वेळ बदलून पाहा. प्रत्येक शरीराची प्रतिक्रिया वेगळी असते.

Best Time To Eat Banana

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esakal

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