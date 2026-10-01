सकाळी की संध्याकाळी? केळी खाण्याची योग्य वेळ कोणती?

Yashwant Kshirsagar
दैनंदिन आहारात सहज समाविष्ट होणारे फळ केळी आहे. कर्बोदके, फायबर, पोटॅशियम आणि इतर पोषक तत्वांनी भरपूर.
Best Time To Eat Banana
esakal
सकाळ, दुपार किंवा संध्याकाळ – आदर्श वेळ तुमच्या दिनचर्या, भूक आणि शारीरिक हालचालींवर अवलंबून असते.
Best Time To Eat Banana
esakal
नाश्त्यात केळे घेतल्यास कर्बोदकांमुळे ऊर्जा मिळते आणि फायबरमुळे पोट भरल्यासारखे वाटते.
Best Time To Eat Banana
esakal
ओट्स, दही, दूध किंवा सुकामेव्यासोबत खा. प्रथिने आणि आरोग्यदायी चरबी जोडल्यास नाश्ता अधिक समाधानकारक होतो.
Best Time To Eat Banana
esakal
साधारण १०५ कॅलरीज, २८ ग्रॅम कर्बोदके, ३ ग्रॅम फायबर. पोटॅशियम, व्हिटॅमिन सी, बी६ आणि मॅग्नेशियमही मिळते.
Best Time To Eat Banana
esakal
कर्बोदके शरीराला ऊर्जेसाठी वापरता येतात. ३०-६० मिनिटे आधी खाणे सोयीचे. पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम स्नायूंना मदत करतात.
Best Time To Eat Banana
esakal
हो. दोन जेवणांदरम्यान भूक लागली तर बिस्किटे-चिप्सपेक्षा केळे अधिक पौष्टिक नाश्ता आहे. फायबरमुळे पोट भरते.
Best Time To Eat Banana
esakal
हिरवी केळी – रेझिस्टंट स्टार्च जास्त. पिकलेली केळी – साखर जास्त, लवकर पचते आणि रक्तातील साखरेवर जास्त परिणाम करू शकते.
Best Time To Eat Banana
esakal
केळी खाणे पूर्णपणे टाळण्याची गरज नाही. प्रमाण आणि एकूण कर्बोदकांचे सेवन महत्त्वाचे. डॉक्टर किंवा आहारतज्ञांशी चर्चा करा.
Best Time To Eat Banana
esakal
केळे खाल्ल्यानंतर पोट फुगणे, गॅस किंवा अस्वस्थता जाणवल्यास प्रमाण किंवा वेळ बदलून पाहा. प्रत्येक शरीराची प्रतिक्रिया वेगळी असते.
Best Time To Eat Banana
esakal
Cow Ghee vs Buffalo Ghee
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