गाईचं की म्हशीचं? आरोग्यासाठी कोणतं तूप चांगलं? जाणून घ्या फरक

Yashwant Kshirsagar

आहारात तुपाचं महत्त्व

डाळीला फोडणी, पोळीवर तूप, खिचडी-भातावर थोडं तूप… तूपामुळे पदार्थाची चव आणि सुगंध दोन्ही वाढतात. स्वयंपाकात तूप अपरिहार्य आहे.

Cow Ghee vs Buffalo Ghee

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रंग आणि पोतात फरक

गाईचं तूप पिवळसर आणि सौम्य सुगंधी असतं. म्हशीचं तूप पांढरट, घट्ट आणि जड पोताचं दिसतं. मात्र फक्त रंग-पोत पाहून आरोग्यदायी ठरवता येत नाही.

Cow Ghee vs Buffalo Ghee

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रचना कशावर अवलंबून?

दूध देणाऱ्या प्राण्याची जात, आहार, प्रक्रिया आणि इतर घटक यांनुसार तुपाची रचना बदलते. दोन्ही तूपांमध्ये फरक असतो, पण तो एकमेव निकष नाही.

Cow Ghee vs Buffalo Ghee

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esakal

कोलेस्ट्रॉलचा खरा मुद्दा

तुपामध्ये संतृप्त चरबी असते. जास्त सेवनाने LDL (वाईट कोलेस्ट्रॉल) वाढण्याचा धोका असतो. हृदयविकार किंवा उच्च कोलेस्ट्रॉल असलेल्यांनी प्रमाण डॉक्टर/आहारतज्ज्ञांशी ठरवावं.

Cow Ghee vs Buffalo Ghee

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esakal

गाईचं हलकं, म्हशीचं जड?

घरगुती वापरात गाईचं तूप हलकं वाटतं, म्हशीचं अधिक घट्ट आणि चवसमृद्ध. पण पचनशक्ती प्रत्येकाची वेगळी असते. एकाला हलकं, दुसऱ्याला जड वाटू शकतं.

Cow Ghee vs Buffalo Ghee

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वैज्ञानिक दावे महत्त्वाचे

तूपाने शरीर शुद्ध होते किंवा ते सर्वांसाठी सहज पचतं, असे दावे ठोस वैज्ञानिक पुराव्याशिवाय मान्य करता येत नाहीत.

Cow Ghee vs Buffalo Ghee

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प्रमाण महत्त्वाचं

डाळ, खिचडी, पोळी किंवा भातावर थोडं तूप ठीक आहे. पण चरबी आणि कॅलरींचा स्रोत असल्याने जास्त प्रमाण टाळा.

Cow Ghee vs Buffalo Ghee

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esakal

संपूर्ण आहार पाहा

हृदयाचं आरोग्य जपण्यासाठी भाज्या, फळं, कडधान्यं, संपूर्ण धान्य आणि असंतृप्त चरबीच्या स्रोतांचा समावेश करा. तूप हे एकच घटक नाही.

Cow Ghee vs Buffalo Ghee

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esakal

योग्य निर्णय

गाईचं तूप पूर्णपणे आरोग्यदायी आणि म्हशीचं नुकसानकारक, असा सरळ निष्कर्ष काढू नका. वय, वजन, हालचाल, एकूण आहार आणि कोलेस्ट्रॉल पातळी यानुसार निर्णय घ्या.

Cow Ghee vs Buffalo Ghee

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esakal

खरेदी करताना काय लक्षात ठेवावं?

फक्त “गाईचं की म्हशीचं” एवढाच विचार करू नका. तूप किती प्रमाणात आणि एकूण आहाराचा भाग म्हणून कसं घेतलं जातं, हे अधिक महत्त्वाचं आहे.

Cow Ghee vs Buffalo Ghee

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esakal

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