गाईचं की म्हशीचं? आरोग्यासाठी कोणतं तूप चांगलं? जाणून घ्या फरक

Yashwant Kshirsagar
डाळीला फोडणी, पोळीवर तूप, खिचडी-भातावर थोडं तूप… तूपामुळे पदार्थाची चव आणि सुगंध दोन्ही वाढतात. स्वयंपाकात तूप अपरिहार्य आहे.
Cow Ghee vs Buffalo Ghee
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गाईचं तूप पिवळसर आणि सौम्य सुगंधी असतं. म्हशीचं तूप पांढरट, घट्ट आणि जड पोताचं दिसतं. मात्र फक्त रंग-पोत पाहून आरोग्यदायी ठरवता येत नाही.
Cow Ghee vs Buffalo Ghee
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दूध देणाऱ्या प्राण्याची जात, आहार, प्रक्रिया आणि इतर घटक यांनुसार तुपाची रचना बदलते. दोन्ही तूपांमध्ये फरक असतो, पण तो एकमेव निकष नाही.
Cow Ghee vs Buffalo Ghee
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तुपामध्ये संतृप्त चरबी असते. जास्त सेवनाने LDL (वाईट कोलेस्ट्रॉल) वाढण्याचा धोका असतो. हृदयविकार किंवा उच्च कोलेस्ट्रॉल असलेल्यांनी प्रमाण डॉक्टर/आहारतज्ज्ञांशी ठरवावं.
Cow Ghee vs Buffalo Ghee
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घरगुती वापरात गाईचं तूप हलकं वाटतं, म्हशीचं अधिक घट्ट आणि चवसमृद्ध. पण पचनशक्ती प्रत्येकाची वेगळी असते. एकाला हलकं, दुसऱ्याला जड वाटू शकतं.
Cow Ghee vs Buffalo Ghee
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तूपाने शरीर शुद्ध होते किंवा ते सर्वांसाठी सहज पचतं, असे दावे ठोस वैज्ञानिक पुराव्याशिवाय मान्य करता येत नाहीत.
Cow Ghee vs Buffalo Ghee
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डाळ, खिचडी, पोळी किंवा भातावर थोडं तूप ठीक आहे. पण चरबी आणि कॅलरींचा स्रोत असल्याने जास्त प्रमाण टाळा.
Cow Ghee vs Buffalo Ghee
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हृदयाचं आरोग्य जपण्यासाठी भाज्या, फळं, कडधान्यं, संपूर्ण धान्य आणि असंतृप्त चरबीच्या स्रोतांचा समावेश करा. तूप हे एकच घटक नाही.
Cow Ghee vs Buffalo Ghee
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गाईचं तूप पूर्णपणे आरोग्यदायी आणि म्हशीचं नुकसानकारक, असा सरळ निष्कर्ष काढू नका. वय, वजन, हालचाल, एकूण आहार आणि कोलेस्ट्रॉल पातळी यानुसार निर्णय घ्या.
Cow Ghee vs Buffalo Ghee
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फक्त “गाईचं की म्हशीचं” एवढाच विचार करू नका. तूप किती प्रमाणात आणि एकूण आहाराचा भाग म्हणून कसं घेतलं जातं, हे अधिक महत्त्वाचं आहे.
Cow Ghee vs Buffalo Ghee
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British India Oil History
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