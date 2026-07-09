महिनाभर दररोज सकाळी एक केळी खाल्ली तरी शरीरात काय बदल होतील?

Yashwant Kshirsagar
जेव्हा वर्षभर आवडणाऱ्या फळांचा विषय येतो, तेव्हा केळी नेहमी यादीत अग्रस्थानी असते. सहज उपलब्ध, हलकी गोड चव आणि अनेक पद्धतीने वापरता येण्याची सोय यामुळे ती सर्व वयोगटातील लोकांना आवडते.
Banana Health Benefits
Sakal
१०० ग्रॅम पिकलेल्या केळ्यात ८९ कॅलरीज, २२.८० ग्रॅम कार्ब्स, २.६० ग्रॅम फायबर, १.०९ ग्रॅम प्रोटीन आणि ३५८ मिग्रॅ पोटॅशियम असते. याशिवाय कोलेस्ट्रॉल आणि फॅट अतिशय कमी प्रमाणात.
Banana Health Benefits
Sakal
केळी पोटॅशियमने भरलेली असते. हे हृदयाचे आरोग्य राखते, रक्तदाब नियंत्रित करते आणि स्नायू व मज्जातंतूंच्या कार्याला मदत करते. शरीरातील द्रव संतुलन राखण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावते.
Banana Health Benefits
Sakal
केळ्यातील नैसर्गिक साखर आणि सहज पचणारे कर्बोदके शरीराला लगेच ऊर्जा देतात. नाश्त्यासाठी किंवा व्यायामापूर्वी/नंतर खाण्यासाठी केळी आदर्श पर्याय आहे.
Banana Health Benefits
Sakal
केळ्यात भरपूर व्हिटॅमिन बी६ असते, जे सेरोटोनिन तयार करण्यास मदत करते. यामुळे मूड चांगला राहतो आणि मेंदूच्या आरोग्याला आधार मिळतो.
Banana Health Benefits
Sakal
केळीमध्ये कॅरोटीनॉइड्स, फ्लेव्होनॉइड्स, व्हिटॅमिन सी, ई आणि इतर पॉलीफेनॉल्स भरपूर प्रमाणात असतात. हे पेशींना ऑक्सिडेटिव्ह ताणापासून वाचवतात.
Banana Health Benefits
Sakal
एक अभ्यासानुसार (“केळ्याची अँटीऑक्सिडंट आणि अँटी-एथेरोस्क्लेरोटिक क्षमता”), केळी हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधी आरोग्य सुधारण्यास मदत करते. सालीमध्येही अनेक फायदेशीर संयुगे असतात.
Banana Health Benefits
Sakal
२.६०-३ ग्रॅम फायबरमुळे बद्धकोष्ठता टाळली जाते, आतड्यातील चांगले जीवाणू वाढतात आणि एकूण पचनक्रिया सुधारते.
Banana Health Benefits
Sakal
नियमित सेवनाने ऊर्जा पातळी वाढते, रक्तदाब स्थिर राहतो, पचन सुधारते, मनःस्थिती चांगली राहते आणि शरीरात अँटीऑक्सिडंट्सचे प्रमाण वाढते. अनेकांना हलके, सक्रिय आणि निरोगी वाटू लागते.
Banana Health Benefits
Sakal
Ganpati on Indonesia currency
Sakal