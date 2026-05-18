केळी फ्रीजमध्ये ठेवावीत की नाही? जाणून घ्या खास टिप

Saisimran Ghashi

स्वस्तात मस्त केळी

केळी म्हणजे आपल्या सर्वांच्या आवडीचे स्वस्तात मस्त फळ

banana health benefits

|

esakal

केळी फ्रीजमध्ये

पण अनेकजण इतर फळांच्याप्रमाणे केळी फ्रीजमध्ये ठेवतात, पण हे योग्य आहे का?

banana storage in fridge good or bad

|

esakal

चांगले की वाईट

केळी फ्रीजमध्ये ठेऊन परत ती खाणे शरीरासाठी चांगले आहे की नाही जाणून घ्या

What Happens When You Refrigerate Bananas

|

esakal

केळी काळी पडणे

फ्रीजमधील थंड हवेमुळे केळ्याची साल लवकर काळी पडते.

banana blackishness reasons

|

esakal

पिकण्याची प्रक्रिया थांबणे

थंड तापमानामुळे केळी नैसर्गिकरीतया पिकण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे थांबते.

Why Refrigerating Bananas Affects Ripening Process

|

esakal

चव आणि पोत बदलणे

फ्रीजमध्ये ठेवल्याने केळ्याचा आतील गर मऊ आणि पाणचट होतो.

Common Myths About Banana Storage in Refrigerator

|

esakal

योग्य पद्धत

पिकलेली केळी २-३ दिवस जास्त टिकवण्यासाठीच फक्त फ्रीजमध्ये ठेवावीत.

Best Ways to Store Ripe vs Unripe Bananas

|

esakal

सर्वोत्तम साठवणूक

केळी नेहमी रूम टेम्परेचरला बाहेर काढून ठेवणे सर्वोत्तम असते.

Pro Tips to Make Bananas Last Longer at Home

|

esakal

आंबा फ्रीजमध्ये ठेवावा की नाही? जाणून घ्या

Should You Put Mangoes in the Fridge

|

esakal

येथे क्लिक करा