आंबा फ्रीजमध्ये ठेवावा की नाही? जाणून घ्या

Saisimran Ghashi

आंब्याचा सीझन

फळांचा राजा आंबा आणि आंब्याचा सीझन सुरू झाला आहे

फ्रीजमध्ये आंबे

पण एक प्रश्न पडतो कापलेला किंवा न कापलेला आंबा फ्रीजमध्ये ठेवावा की नाही, जाणून घ्या

पिकलेल्या आंब्याचे नियम


पूर्ण पिकलेले आंबे फ्रीजमध्ये ठेवल्यास पिकण्याची प्रक्रिया मंद होते आणि ते जास्त दिवस टिकतात.

कच्च्या आंब्याचे नियम


कच्चे आंबे फ्रीजमध्ये कधीही ठेवू नका, ते व्यवस्थित पिकत नाहीत.

फ्रीजमधील टिकाऊपणा


पिकलेले आंबे फ्रीजच्या खालच्या ड्रॉवरमध्ये ४-५ दिवसांपर्यंत ठेवता येतात

चव आणि पोत यावर परिणाम


अचानक फ्रीजमध्ये ठेवल्यास आंब्याची नैसर्गिक चव, गंध आणि पोत बिघडू शकते.

कापलेल्या आंब्याची काळजी


कापलेले आंब्याचे तुकडे हवाबंद डब्यात ठेवून फ्रीजमध्ये ठेवावेत, लिंबाचा रस शिंपडल्यास चांगले

खोलीच्या तापमानातील साठवण


कच्चे आंबे खोलीच्या तापमानावर कागदाच्या पिशवीत ठेवल्यास लवकर पिकतात.

