Banana Peel Benefits : केळीची साल फेकण्यापूर्वी हे वाचा! आरोग्यासाठी आहेत अनेक फायदे

Sandeep Shirguppe
केळाच्या सालीमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर असल्याने शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत होते.
Banana Peel Benefits health
esakal
केळाच्या सालीतील फायबर पचनक्रिया सुधारण्यास आणि बद्धकोष्ठता कमी करण्यास उपयुक्त ठरते.
Banana Peel Benefits health
esakal
त्वचेवरील डाग आणि मुरुम कमी करण्यासाठी केळाची साल फायदेशीर मानली जाते.
Banana Peel Benefits health
esakal
केळाच्या सालीतील पोटॅशियम हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरते.
Banana Peel Benefits health
esakal
डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असलेले ल्युटीन केळाच्या सालीमध्ये आढळते.
Banana Peel Benefits health
esakal
केळाच्या सालीतील पोषक घटक कोलेस्टेरॉल नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करू शकतात.
Banana Peel Benefits health
esakal
केळाच्या सालीतील विविध जीवनसत्त्वे आणि खनिजे शरीराच्या एकूण आरोग्यासाठी लाभदायक ठरतात.
Banana Peel Benefits health
esakal