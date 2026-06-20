Banana Peel Benefits : केळीची साल फेकण्यापूर्वी हे वाचा! आरोग्यासाठी आहेत अनेक फायदे

Sandeep Shirguppe

अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर

केळाच्या सालीमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर असल्याने शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास मदत होते.

Banana Peel Benefits health

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पचनक्रिया सुधारते

केळाच्या सालीतील फायबर पचनक्रिया सुधारण्यास आणि बद्धकोष्ठता कमी करण्यास उपयुक्त ठरते.

Banana Peel Benefits health

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esakal

त्वचेवरील डाग कमी होतात

त्वचेवरील डाग आणि मुरुम कमी करण्यासाठी केळाची साल फायदेशीर मानली जाते.

Banana Peel Benefits health

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esakal

हृदयाचे आरोग्य सुधारेल

केळाच्या सालीतील पोटॅशियम हृदयाच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरते.

Banana Peel Benefits health

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esakal

डोळ्याचे आरोग्य

डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असलेले ल्युटीन केळाच्या सालीमध्ये आढळते.

Banana Peel Benefits health

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esakal

कोलेस्टेरॉल नियंत्रण

केळाच्या सालीतील पोषक घटक कोलेस्टेरॉल नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करू शकतात.

Banana Peel Benefits health

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esakal

जिवनसत्वे मिळतात

केळाच्या सालीतील विविध जीवनसत्त्वे आणि खनिजे शरीराच्या एकूण आरोग्यासाठी लाभदायक ठरतात.

Banana Peel Benefits health

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