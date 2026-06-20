बिस्किटांवर छिद्रं का असतात?

Sandip Kapde

कारण

बिस्किटांवर दिसणारी लहान-लहान छिद्रं केवळ डिझाइनसाठी नसतात.

Why Do Biscuits Have Tiny Holes?

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वाफ

बिस्किट बेक करताना आत तयार होणारी वाफ या छिद्रांमधून सहज बाहेर पडते.

Why Do Biscuits Have Tiny Holes?

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esakal

आकार

त्यामुळे बिस्किट फुगत नाही आणि त्याचा आकार व्यवस्थित राहतो.e

Why Do Biscuits Have Tiny Holes?

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esakal

बेकिंग

छिद्रांमुळे बिस्किट समान प्रमाणात भाजले जाते.

Why Do Biscuits Have Tiny Holes?

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esakal

कुरकुरीतपणा

यामुळे बिस्किट अधिक कुरकुरीत आणि खुसखुशीत बनते.

Why Do Biscuits Have Tiny Holes?

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esakal

eगुणवत्ता

छिद्रं नसतील तर काही भाग कच्चा, तर काही भाग जास्त भाजला जाऊ शकतो.

Why Do Biscuits Have Tiny Holes?

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esakal

तंत्रज्ञान

उत्पादन प्रक्रियेत ही छिद्रं विशेष मशीनद्वारे पाडली जातात.

Why Do Biscuits Have Tiny Holes?

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esakal

वापर

जवळपास सर्वच साध्या बिस्किटांमध्ये हे तंत्र वापरले जाते.

Why Do Biscuits Have Tiny Holes?

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esakal

रचना

प्रत्येक बिस्किटावर छिद्रांची संख्या आणि मांडणी कंपनीच्या डिझाइननुसार वेगवेगळी असू शकते.

Why Do Biscuits Have Tiny Holes?

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esakal

निष्कर्ष

बिस्किटांवरील छिद्रं ही सजावटीसाठी नव्हे, तर उत्तम आणि एकसारखी बेकिंग सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाची असतात.

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