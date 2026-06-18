केळी काळी पडू नयेत म्हणून फक्त इतकंच करा

Anushka Tapshalkar

केळी पटकन काळी का पडतात?

केळी नैसर्गिकरित्या इथिलीन गॅस सोडतात, ज्यामुळे ती लवकर पिकतात आणि तपकिरी पडू लागतात.

Banana

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केळी एकत्र ठेवल्यास काय होते?

संपूर्ण घड एकत्र ठेवल्यास इथिलीन गॅस त्याच परिसरात अडकतो आणि सर्व केळी वेगाने पिकतात.

Spotted Bananas Benefits

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जास्त पिकल्याने नुकसान

केळी लवकर मऊ होतात, काळी पडतात आणि त्यांचा ताजेपणा कमी होतो.

Banana

| Sakal

उपाय काय?

केळी घडातून वेगळी करा आणि प्रत्येक केळ्यामध्ये थोडे अंतर ठेवा.

Banana

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मोठ्या भांड्याचा वापर करा

मोठ्या बाऊलमध्ये किंवा ट्रेमध्ये केळी पसरवून ठेवल्यास गॅस साचत नाही.

Banana

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sakal

किती फायदा होतो?

योग्य अंतर ठेवल्याने केळी अधिक काळ ताजी राहू शकतात आणि पटकन खराब होत नाहीत

Banana

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esakal

लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट

केळी जास्त दिवस टिकवायची असतील तर ती एकमेकांना चिकटून न ठेवता मोकळ्या जागेत साठवा.

Banana

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sakal

सलग 1 महिना जवासाच्या बिया खाल्ल्याने शरीरात कोणते बदल होतात?

Flaxseeds | Sakal
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