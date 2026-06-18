केळी काळी पडू नयेत म्हणून फक्त इतकंच करा

Anushka Tapshalkar
केळी पटकन काळी का पडतात?
केळी नैसर्गिकरित्या इथिलीन गॅस सोडतात, ज्यामुळे ती लवकर पिकतात आणि तपकिरी पडू लागतात.
Banana
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केळी एकत्र ठेवल्यास काय होते?
संपूर्ण घड एकत्र ठेवल्यास इथिलीन गॅस त्याच परिसरात अडकतो आणि सर्व केळी वेगाने पिकतात.
Spotted Bananas Benefits
esakal
जास्त पिकल्याने नुकसान
केळी लवकर मऊ होतात, काळी पडतात आणि त्यांचा ताजेपणा कमी होतो.
Banana
उपाय काय?
केळी घडातून वेगळी करा आणि प्रत्येक केळ्यामध्ये थोडे अंतर ठेवा.
Banana
sakal
मोठ्या भांड्याचा वापर करा
मोठ्या बाऊलमध्ये किंवा ट्रेमध्ये केळी पसरवून ठेवल्यास गॅस साचत नाही.
Banana
sakal
किती फायदा होतो?
योग्य अंतर ठेवल्याने केळी अधिक काळ ताजी राहू शकतात आणि पटकन खराब होत नाहीत
Banana
esakal
लक्षात ठेवण्यासारखी गोष्ट
केळी जास्त दिवस टिकवायची असतील तर ती एकमेकांना चिकटून न ठेवता मोकळ्या जागेत साठवा.
Banana
sakal