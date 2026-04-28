मृत्यूनंतर खात्यावरचे पैसे कोण काढू शकतो? वारस नोंद नसल्यास काय? बँक लगेच पैसे का देत नाही?

सकाळ डिजिटल टीम
बँकेच्या खातेधारकाचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याचे पैसे काढण्याचे नियम आहेत. त्यात वारस, नॉमिनी आणि कायदेशीर प्रक्रिया ठरलेली असते.
खात्याला वारस नोंद केले असतील तर मृत व्यक्तीनंतर त्याच्या खात्यावरील पैसे काढणं सोपं जातं.
वारसाला पैसे काढता येतात पण ते पैसे कायदेशीर वारसांना वाटप करणं आवश्यक असतं. वारसांमध्ये वाद असतील तर त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया करावी लागते.
एखादे खाते जॉइंट असेल तर त्या खात्याला असलेला दुसरा धारक हा सहज त्या खात्यावरचे पैसे वापरू शकतो.
बँक खात्याला वारस नोंद नसेल किंवा जॉइंट खात्याचा धारक नसेल तर पैसे काढण्यासाठी उत्तराधिकार प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते.
मृत व्यक्तीच्या खात्यावरील पैसे काढण्यासाठी मृत्यू प्रमाणपत्र,ओळखपत्र, वारसाचे नाते सांगणारा पुरावा, बँकेचा अर्ज लागतो. याशिवाय कधी कधी कोर्टाचा आदेशही आवश्यक असतो.
फसवणूक टाळण्यासाठी बँकांकडून लगेच पैसे दिले जात नाहीत. नियमानुसार योग्य वारस निश्चित झाल्यानंतर पैसे दिले जातात.
बँकेच्या खात्याला वारस नोंद करणं महत्त्वाचं आहे. तसंच तुमच्या खात्याची माहिती कुटुंबियांना असल्यास कायदेशीर अडचणी येत नाहीत.
