कुटुंबप्रमुखाच्या मृत्यूनंतर मृत्युपत्र नसल्यास मालमत्तेचा वारसा कोणाला किती मिळतो? जाणून घ्या नवा नियम...

Vrushal Karmarkar
मृत्यूनंतर होणाऱ्या सर्वात सामान्य वादांपैकी एक म्हणजे मालमत्तेवरून होणारा वाद. यामुळे कुटुंबातील सदस्य एकमेकांचे शत्रू बनू शकतात.
अनेक लोकांना नियमांची माहिती नसते, ते केवळ ऐकीव माहितीवर अवलंबून राहतात आणि आपापसात भांडतात.
पण तुम्हाला माहित आहे का की, जर कुटुंबप्रमुखाचा मृत्यू झाला आणि त्याने मृत्युपत्र केले नसेल, तर त्याच्या मालमत्तेचा वारसा कोणाला मिळतो?
जर कुटुंबप्रमुखाचा अचानक मृत्यू झाला आणि तो मृत्युपत्र बनवू शकला नाही, तर मालमत्तेचा खरा मालक कोण आहे? हा प्रश्न अनेक लोकांच्या मनात असतो, आज आम्ही तुम्हाला या प्रश्नाचे उत्तर सांगणार आहोत.
वास्तविक, हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६ च्या कलम ८ नुसार, जर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्युपत्र न बनवता मृत्यू झाला, तर त्याची सर्व मालमत्ता त्याच्या कायदेशीर वारसांना दिली जाते.
जर कुटुंबप्रमुखाचा मृत्यू झाला, तर मालमत्ता त्याची पत्नी, मुलगा आणि मुलगी यांच्यात समान विभागली जाते, ज्यापैकी प्रत्येकाला मालमत्तेचा एक तृतीयांश भाग मिळतो.
जर एखाद्या व्यक्तीने मृत्यूपूर्वी मृत्युपत्र बनवले, तर त्याचे पालन त्यानुसार केले जाते.
भारतीय वारसा हक्क कायदा, १९२५ नुसार, एखादी व्यक्ती मृत्युपत्राद्वारे आपली सर्व किंवा काही मालमत्ता कोणालाही, अगदी अनोळखी व्यक्तींना किंवा ट्रस्टला देऊ शकते.
मृत्युपत्र वैध ठरण्यासाठी त्यावर मृत्युपत्र करणाऱ्या व्यक्तीची सही असणे आणि किमान दोन व्यक्तींनी साक्षीदार म्हणून सही करणे आवश्यक आहे.
जरी त्यांना मृत्युपत्रात काय लिहिले आहे हे माहीत नसले तरीही. मृत्युपत्राची नोंदणी करणे आवश्यक आहे, यामुळे ते वैध ठरते आणि कोणताही वाद टाळता येतो.
