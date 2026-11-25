Aarti Badade
सातारा जिल्ह्यातील लिंब गावात असलेली बारा मोटेची विहीर ही शिवकालीन स्थापत्यकलेचा अनोखा नमुना आहे.
Bara Motechi Vihir limb satara
Sakal
सुमारे ११० फूट खोल आणि ५० फूट रुंद असलेल्या या विहिरीचे बांधकाम १६४१ ते १६४५ या काळात झाल्याचे सांगितले जाते.
Bara Motechi Vihir limb satara
Sakal
या विहिरीत एकूण १५ मोटी आहेत; मात्र त्यापैकी १२ मोटी वापरात असल्याने तिला बारा मोटेची विहीर असे नाव पडले.
Bara Motechi Vihir limb satara
Sakal
विहिरीच्या पहिल्या टप्प्यात २८ पायऱ्या उतरून आडापर्यंत पोहोचता येते, तर पुढे अष्टकोनी मुख्य विहीर पाहायला मिळते.
Bara Motechi Vihir limb satara
Sakal
मुख्य विहीर आणि आड यांच्या मध्यभागी दोन मजली राजवाडा असून, त्यातील चार खांबांवर सुंदर शिल्पे कोरलेली आहेत.
Bara Motechi Vihir limb satara
Sakal
वरून पाहिल्यास ही विहीर शिवलिंगाच्या आकाराची दिसते, तर तिच्या खांबांवर गणपती, हनुमान, श्रीकृष्ण-राधा आणि राम-सीतेची शिल्पे आहेत.
Bara Motechi Vihir limb satara
Sakal
विहिरीच्या वरच्या बाजूला सिंहासन आणि सभेसाठी सदर आहे; स्थानिकांच्या सांगण्यानुसार, छत्रपती शाहू महाराज येथे येऊन महत्त्वाच्या बैठका घेत असत.
Bara Motechi Vihir limb satara
Sakal
Gingee Fort
Sakal