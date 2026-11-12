राजस्थानचे रहस्यमयी 'बड़ोदिया' गाव! जिथे पाहायला मिळतात विज्ञानाला थक्क करणारे अद्भूत चमत्कार

Vinayan
तुम्ही अनेक जादूचे खेळ पाहिले असतील; पण बूंदीच्या या गावात प्रत्यक्ष डोळ्यांनी असा थरार पाहायला मिळतो, ज्यावर विश्वास ठेवणे कठीण होते!
Barodiya Village in Rajasthan Shocks Science
Sakal
राजस्थानच्या बूंदी जिल्ह्यातील बड़ोदिया हे गाव तिथल्या अद्भूत जादुई कौशल्यासाठी आणि अचूक शारीरिक संतुलनासाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे.
Barodiya Village in Rajasthan Shocks Science
Sakal
येथील स्थानिक कलाकार लहान वस्तू किंवा कागदाच्या नोटेवर वजन संतुलित करण्याचे आणि मटक्यांवर अवजड वाहने उभी करण्याचे अंगावर काटा आणणारे चमत्कार दाखवतात.
Barodiya Village in Rajasthan Shocks Science
Sakal
विशेष म्हणजे यात कोणतीही आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात नाही. ही प्राचीन विद्या त्यांना पिढ्यानपिढ्या वारसाहक्काने मिळाली आहे.
Barodiya Village in Rajasthan Shocks Science
Sakal
दिवाळीनंतर भाईदूजच्या मुहूर्तावर येथे भरणारी दोन दिवसांची जत्रा पाहण्यासाठी देश-विदेशातून हजारो पर्यटक बड़ोदिया गावाला आवर्जून भेट देतात.
Barodiya Village in Rajasthan Shocks Science
Sakal
या विशेष प्रसंगी गावात 'घासभैरूजी'ची भव्य सवारी काढली जाती, जी बाबा भैरूच्या सासरहून माघारी परतण्याच्या पौराणिक प्रथेवर आधारित आहे.
Barodiya Village in Rajasthan Shocks Science
Sakal
बड़ोदियाला भेट देताना पर्यटक जवळील प्रसिद्ध केशोरायपाटन मंदिर, इंदरगढ़ किल्ला आणि येथील सुंदर बावाड्यांनाही भेट देतात.
Barodiya Village in Rajasthan Shocks Science
Sakal
विज्ञानाच्या मर्यादा संपतात तिथे या ग्रामस्थांचे चमत्कार सुरू होतात. राजस्थानच्या या अनोख्या गावाची सफर प्रत्येकाने आयुष्यात एकदा तरी केलीच पाहिजे!
Barodiya Village in Rajasthan Shocks Science
Sakal
Chandrakant Patil's net worth
Sakal