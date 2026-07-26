बासमती तांदूळ की इंद्रायणी? रोजच्या आहारासाठी काय आहे बेस्ट?

Aarti Badade

बासमती तांदळाची वैशिष्ट्ये

बासमती तांदूळ लांब दाण्याचा, सुवासिक आणि शिजवल्यानंतर मोकळा राहतो. त्यामुळे तो पचायलाही तुलनेने हलका मानला जातो.

Basmati vs Indrayani Better Health

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Sakal

बासमतीचे फायदे

बासमती तांदळाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स तुलनेने कमी असल्यामुळे रक्तातील साखरेवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होऊ शकते. हलका आहार पसंत करणाऱ्यांसाठी हा चांगला पर्याय आहे.

Basmati vs Indrayani Better Health

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Sakal

इंद्रायणी तांदळाची वैशिष्ट्ये

इंद्रायणी तांदूळ शिजल्यानंतर मऊ आणि सुगंधी होतो. वरण-भात, खिचडी आणि मसालेभातासाठी हा तांदूळ विशेष पसंत केला जातो.

Basmati vs Indrayani Better Health

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Sakal

इंद्रायणीचे फायदे

इंद्रायणी तांदळात स्टार्चचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे तो शरीराला लवकर ऊर्जा देतो. लहान मुले, वृद्ध आणि वजन वाढवू इच्छिणाऱ्यांसाठी तो उपयुक्त ठरू शकतो.

Basmati vs Indrayani Better Health

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Sakal

रोजच्या आहारात कोणता निवडावा?

वजन नियंत्रणात ठेवायचे असेल किंवा हलके जेवण हवे असेल तर बासमती अधिक योग्य. मऊ, चिकट भात आवडत असेल आणि पचन चांगले असेल तर इंद्रायणीही चांगला पर्याय ठरू शकतो.

Basmati vs Indrayani Better Health

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Sakal

तज्ज्ञांचा सल्ला

बासमती असो किंवा इंद्रायणी, कोणताही पांढरा तांदूळ मर्यादित प्रमाणात खाणे आणि त्यासोबत डाळी, भाज्या व प्रथिनयुक्त पदार्थांचा समावेश करणे अधिक आरोग्यदायी ठरते.

Basmati vs Indrayani Better Health

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Sakal

संतुलित आहार ठेवा

मधुमेह, वजन नियंत्रण किंवा पचनाशी संबंधित समस्या असल्यास तांदळाची निवड करण्यापूर्वी डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

Basmati vs Indrayani Better Health

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Sakal

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Health Benefits of Eating Jackfruit

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Sakal

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