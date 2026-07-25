फणस खाल्ल्याने शरीरात कोणते बदल होतात?

Aarti Badade
फणसामध्ये व्हिटॅमिन C मुबलक प्रमाणात असते, जे रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करून संसर्गाचा धोका कमी करण्यास मदत करते.
Health Benefits of Eating Jackfruit
Sakal
फायबरचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे पचनक्रिया सुधारते, बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होतो आणि पोट साफ राहण्यास मदत मिळते.
Health Benefits of Eating Jackfruit
Sakal
फणसातील पोटॅशियम रक्तदाब संतुलित ठेवण्यास मदत करते आणि हृदयाच्या आरोग्यालाही आधार देते.
Health Benefits of Eating Jackfruit
Sakal
फणसातील व्हिटॅमिन A डोळ्यांचे आरोग्य जपण्यास आणि दृष्टी सुधारण्यास मदत करते.
Health Benefits of Eating Jackfruit
Sakal
फणसाचे अति सेवन केल्यास गॅस, अपचन किंवा पोट जड होण्याचा त्रास होऊ शकतो. पिकलेल्या फणसामुळे रक्तातील साखरही वाढू शकते.
Health Benefits of Eating Jackfruit
Sakal
मधुमेह असलेल्या व्यक्तींनी फणस नियंत्रित प्रमाणात खावा. काहींना फणसामुळे अॅलर्जी किंवा त्वचेवर खाज येऊ शकते, त्यामुळे त्रास जाणवल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
Health Benefits of Eating Jackfruit
Sakal
संतुलित आहाराचा भाग म्हणून फणसाचे मर्यादित सेवन करा. कोणतीही आरोग्य समस्या असल्यास किंवा विशेष आहार पाळत असल्यास डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Health Benefits of Eating Jackfruit
Sakal
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Sakal