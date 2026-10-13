बासमती आणि साध्या तांदळात काय फरक असतो?

Varsha Balhe
तांदूळ हा अनेकांच्या रोजच्या जेवणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. वरण-भात असो किंवा बिर्याणी, पदार्थानुसार तांदळाचा प्रकार बदलतो. पण बासमती आणि साध्या तांदळात नेमका काय फरक असतो? याबाबतच्या या ७ गोष्टी जाणून घ्या.
BASMATI RICE VS NORMAL RICE
esakal
बासमती तांदळाचे दाणे लांब आणि सडपातळ असतात. शिजवल्यानंतर त्यांची लांबी आणखी वाढते. साध्या तांदळाचे दाणे मात्र लहान, मध्यम किंवा लांब अशा वेगवेगळ्या आकारांचे असू शकतात.
BASMATI RICE VS NORMAL RICE
esakal
बासमती तांदळाला नैसर्गिक आणि खास सुगंध असतो. त्यामुळे बिर्याणी किंवा पुलावसारख्या पदार्थांना छान दरवळ येतो. साध्या तांदळाला त्याच्या प्रकारानुसार सुगंध असू शकतो; मात्र बासमतीसारखा खास सुगंध प्रत्येक प्रकारात असतोच असं नाही.
BASMATI RICE VS NORMAL RICE
esakal
बासमती तांदूळ योग्य पद्धतीने शिजवल्यास त्याचे दाणे मोकळे आणि सुटे राहतात. साधा तांदूळ कोणत्या जातीचा आहे आणि तो कसा शिजवला आहे, यानुसार मऊ किंवा किंचित चिकट होऊ शकतो.
BASMATI RICE VS NORMAL RICE
esakal
बासमती तांदळाची चव आणि सुगंध वेगळा जाणवतो. साध्या तांदळाची चव तुलनेने सौम्य असते. त्यामुळे रोजच्या जेवणात वरण, आमटी किंवा कढीसोबत साधा भात अनेकांना आवडतो.
BASMATI RICE VS NORMAL RICE
esakal
बासमती तांदळाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स काही प्रकारच्या पांढऱ्या तांदळापेक्षा कमी असू शकतो. मात्र, हा फरक तांदळाची जात, प्रक्रिया आणि शिजवण्याच्या पद्धतीवर अवलंबून असतो. त्यामुळे बासमती खाल्ल्याने रक्तातील साखर वाढतच नाही, असं म्हणता येत नाही. प्रमाणात भात खाणं महत्त्वाचं आहे.
BASMATI RICE VS NORMAL RICE
esakal
बिर्याणी, पुलाव आणि काही खास पदार्थांसाठी बासमती तांदळाचा वापर केला जातो. तर साधा तांदूळ वरण-भात, आमटी-भात आणि खिचडीसारख्या रोजच्या पदार्थांसाठी वापरला जातो. अर्थात, पदार्थानुसार तांदळाची निवड बदलू शकते.
BASMATI RICE VS NORMAL RICE
esakal
बासमती तांदूळ साधारणपणे साध्या तांदळापेक्षा महाग असतो. त्याची जात, गुणवत्ता, सुगंध आणि ब्रँड यामुळे किंमत बदलते. साध्या तांदळातही अनेक प्रकार असल्यामुळे त्यांची किंमत वेगवेगळी असू शकते.
BASMATI RICE VS NORMAL RICE
esakal
थोडक्यात सांगायचं तर, बासमती आणि साधा तांदूळ यांच्यातील मुख्य फरक दाण्यांचा आकार, सुगंध, शिजवल्यानंतरचा पोत, वापर आणि किंमत यामध्ये आहे. कोणता तांदूळ निवडायचा, हे तुमच्या आवडीनुसार, पदार्थानुसार आणि आहाराच्या गरजेनुसार ठरवू शकता.
BASMATI RICE VS NORMAL RICE
esakal
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esakal