युरिक ऍसिड वाढण्याआधी सावध व्हा! आरोग्य तज्ज्ञ सांगतात प्रभावी उपाय

युरिक ऍसिडची (Uric Acid) पातळी वाढल्यास संधिवात (गाउट) आणि किडनीच्या समस्यांचा धोका वाढतो. हे ऍसिड सांधे आणि किडनीमध्ये क्रिस्टल्स तयार करते.
दररोज ८ ते १२ ग्लास पाणी प्या. किडनी (Kidney) युरिक ऍसिड लघवीद्वारे (Urine) बाहेर टाकण्यासाठी पाण्याचा वापर करते; यामुळे क्रिस्टलायझेशनचा धोका कमी होतो.
लाल मांस (Red Meat), प्रक्रिया केलेले पदार्थ (Processed Foods) आणि सीफूड (Seafood) यांसारखे उच्च प्युरीन (High Purine) असलेले पदार्थ खाणे कमी करा.
संत्री, स्ट्रॉबेरी, किवी (Kiwi) आणि शिमला मिरची (Capsicum) यांसारखे व्हिटॅमिन सी (Vitamin C) समृद्ध पदार्थ खा. चेरी (Cherries) युरिक ऍसिडची पातळी कमी करण्यास प्रभावी ठरते.
लठ्ठपणा (Obesity) गाउटचा धोका वाढवतो. नियमित व्यायाम (Exercise), चालणे किंवा सायकलिंग (Cycling) केल्याने चयापचय (Metabolism) वाढतो आणि युरिक ऍसिडची पातळी नियंत्रणात राहते.
बिअरमध्ये (Beer) प्युरीनचे प्रमाण जास्त असते आणि ते शरीराला डिहायड्रेट (Dehydrate) करते. युरिक ऍसिड कमी करण्यासाठी मद्यपान (Alcohol) टाळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
अॅपल सायडर व्हिनेगर (ACV), हळद (Turmeric), आले (Ginger) आणि काकडीचा रस (Cucumber Juice) पाण्यात मिसळून घेतल्यास युरिक ऍसिडची पातळी लवकर कमी होण्यास मदत होते.
