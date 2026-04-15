Sea Tips : समुद्र किनारी पोहताना अशी घ्या काळजी, हे पाळा नियम

Sandeep Shirguppe
समुद्रात पोहणे आनंददायी असले तरी प्रत्येक क्षणी सुरक्षिततेची काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे.
Sea Tips
esakal
लाइफगार्ड असलेल्या ठिकाणीच पोहा, कारण आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदत मिळणे खूप महत्त्वाचे असते.
पाण्यात उतरण्यापूर्वी लाटांची तीव्रता आणि समुद्राची परिस्थिती नीट पाहूनच निर्णय घ्या.
रिप करंट (ओढणारे प्रवाह) अत्यंत धोकादायक असतात, त्यामुळे अशा प्रवाहांची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे.
कधीही एकटे पोहू नका; मित्र किंवा कुटुंबासोबत राहिल्यास धोका कमी होतो.
दारू किंवा नशा करून पाण्यात जाणे टाळा, कारण त्यामुळे निर्णयक्षमता कमी होते आणि अपघाताची शक्यता वाढते.
योग्य कपडे, लाईफ जॅकेट किंवा फ्लोट वापरल्यास पोहणे अधिक सुरक्षित आणि सोपे होते.
समुद्रकिनाऱ्यावर लावलेले इशारे, झेंडे आणि सूचना नेहमी लक्षात घ्या आणि त्यांचे पालन करा.
