Sea Tips : समुद्र किनारी पोहताना अशी घ्या काळजी, हे पाळा नियम

Sandeep Shirguppe

सुरक्षिततेची काळजी

समुद्रात पोहणे आनंददायी असले तरी प्रत्येक क्षणी सुरक्षिततेची काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे.

Sea Tips

|

esakal

लाइफगार्ड

लाइफगार्ड असलेल्या ठिकाणीच पोहा, कारण आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदत मिळणे खूप महत्त्वाचे असते.

Sea Tips

|

esakal

लाटांची तीव्रता

पाण्यात उतरण्यापूर्वी लाटांची तीव्रता आणि समुद्राची परिस्थिती नीट पाहूनच निर्णय घ्या.

Sea Tips

|

esakal

ओढणारे प्रवाह ओळखा

रिप करंट (ओढणारे प्रवाह) अत्यंत धोकादायक असतात, त्यामुळे अशा प्रवाहांची जाणीव ठेवणे गरजेचे आहे.

Sea Tips

|

esakal

एकटे पोहू नका

कधीही एकटे पोहू नका; मित्र किंवा कुटुंबासोबत राहिल्यास धोका कमी होतो.

Sea Tips

|

esakal

नशा करून पाण्यात जाऊ नका

दारू किंवा नशा करून पाण्यात जाणे टाळा, कारण त्यामुळे निर्णयक्षमता कमी होते आणि अपघाताची शक्यता वाढते.

Sea Tips

|

esakal

लाईफ जॅकेट

योग्य कपडे, लाईफ जॅकेट किंवा फ्लोट वापरल्यास पोहणे अधिक सुरक्षित आणि सोपे होते.

Sea Tips

|

esakal

नियम पाळा

समुद्रकिनाऱ्यावर लावलेले इशारे, झेंडे आणि सूचना नेहमी लक्षात घ्या आणि त्यांचे पालन करा.

Sea Tips

|

esakal

