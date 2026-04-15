हॉटेलसारखे कुरकुरीत मेदूवडे घरी बनवताय? 'अशा' पद्धतीने एका नक्की ट्राय करा!

अनेक लोकांना साऊथ इंडियन डिश प्रचंड आवडतात. डोसा, इडली, उत्तप्पा, वडा हे काहींच्या नाश्त्यात रोजच असतात.
How to Make Crispy Medu Vada at Home
परंतु आपण घरी बनवलेले पदार्थ हॉटेलसारखे होत नाही. मेदूवडा बनवताना तर अनेक प्रॉब्लेम्स येतात. कधी तेलकट होतात तर कधी आकार बदलतो.
या काही खास टीप्सद्वारे एकदा मेदूवडा नक्की ट्राय करा. हॉटेलसारखी नक्कीच चव येईल.
उडीद डाळ ४ ते ५ तास भिजवा. जास्त वेळ भिजवू नका नाहीतर वडे तेलकट होतात.
डाळ वाटताना शक्यतो कमी पाणी वापर, बॅटर घट्ट झालं पाहिजे. तसंच ते पाच मिनिटं फेटा. त्यात दोन चमचे तांदळाचं पीठ मिसळा, त्यामुळे वडे क्रिस्पी होतात.
वडे तळण्याआधी त्यामध्ये मीठ घाला म्हणजे बॅटर पातळ होत नाही. तसंच सुरुवातीला तेल गरम करुन नंतर मंद आचेवर वडे तळा म्हणेज ते आतून नीट शिजतील.
तसंच वडे तळतान जास्त वडे टाकू नका नाहीतर तेल थंड होऊन वडे तेलकट राहतात.
वड्यांना आकार देताना पाण्याचा वापर करा म्हणजे वड्यांचा आकार नीट येतो.
