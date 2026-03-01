सकाळी रिकाम्या पोटी प्या 'हे' पेय; वाढलेली शुगर होईल नॉर्मल!

Aarti Badade
बदलती जीवनशैली आणि अयोग्य आहारामुळे तरुण पिढीमध्येही साखरेचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे; यावर मात करण्यासाठी एक प्रभावी नैसर्गिक पेय.
Sakal
टोमॅटो, कारले आणि काकडी या तीन भाज्यांचा एकत्रित रस रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त मानला जातो.
कारल्यामधील नैसर्गिक कडूपणा शरीरातील ग्लुकोजचे प्रमाण नियंत्रित करतो, ज्यामुळे रक्तातील वाढलेली साखर नैसर्गिकरित्या कमी होण्यास मदत होते.
काकडी शरीराला हायड्रेटेड ठेवते आणि विषारी घटक बाहेर काढते, तर टोमॅटोमधील अँटीऑक्सिडंट्स चयापचय क्रिया (Metabolism) सुधारण्यास मदत करतात.
हे पेय कमी उष्मांक असलेले असल्याने वजन कमी करण्यास मदत करते आणि नियमित सेवनाने रक्तदाब (Blood Pressure) नियंत्रित राहण्यासही साहाय्य मिळते.
बद्धकोष्ठता आणि पोटफुगी सारख्या समस्यांवर हे पेय रामबाण आहे; कारले शरीरातील अशुद्धता दूर करते तर काकडी पोटातील उष्णता कमी करते.
हे पेय सकाळी रिकाम्या पोटी घेणे फायदेशीर असले तरी, कोणताही घरगुती उपाय सुरू करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला नक्की घ्यावा.
